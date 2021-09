Noel Bayarri ha decidido sorprender a sus seguidores mostrando uno de los rincones más íntimos de su casa. Siempre se ha dicho que a una persona se le puede conocer por como viste, aunque este no sería el caso de el extronista, y es que según ha confesado él mismo, no tiene un estilo definido a la hora de elegir las prendas que se compra, por lo que puede provocar diferentes tipo de opiniones. "Hay amigos míos que dicen que soy cani, otros hortera y otros pijo... imagínate", ha confesado en su canal de 'Mtmad'.

Para mostrar que lo que dice es cierto, ha querido enseñar con detalle su vestidor, uno de los rincones que más aprecia de su nuevo hogar. "Normalmente siempre me gusta ir con un estilo casual, moderno y playero", ha reconocido, y es que sus prendas favoritas son un bañador y unas chanclas.

Mtmad

Dentro de su armario podemos encontrar de todo. Desde zapatillas 'Versace' que ha adquirido recientemente, hasta camisas que no se ha puesto ni una sola vez, o en contadas ocasiones. De hecho, él mismo se ha sorprendido al mostrar algunas de ellas, y es que eran bastante horteras.

Además, durante este 'tour' por su armario, también ha enseñado una prenda que sigue guardando con mucho cariño, y es el traje que llevó durante su final de 'MHYV'. "Le llevé cuando elegí a María pero no lo llevo por ella, lo llevo por el recuerdo de que fue un día bonito y especial", ha confesado.

Mtmad

Aunque, sin duda, una de las prendas que más sensación han causado ha sido los calzoncillos más "sexy" que tiene, aunque un poco horteras. Una prenda que a pesar de que él sabe que puede no ser lo más sexy del mundo, cree que siempre triunfa. Además, ha confesado que lo que más le gusta en las chicas es ver que llevan puestas sudaderas, por eso no duda en dejarles las suyas.

