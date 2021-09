Sólo ha pasado un año y medio desde que se conocieron, pero Yoli y Jorge están tan seguros de que están hechos el uno para el otro ¡que ya han pasado por el altar! Después de tantas aventuras y desventuras, y hasta una hija en común, los dos tortolitos han decidido que era el momento de dar un paso más en su relación, y finalmente, el pasado 16 de septiembre, a las 12:30 de la tarde, se dieron el 'sí, quiero' en el ayuntamiento en Valencia.

A pesar de ser una boda pequeña con familiares, la pareja ha tenido un día de lo más movido hasta que han podido casarse y, como todo en su vida, no ha podido pasar sin nervios ni dramas de última hora: Yoli confesaba que apenas podía dormir, así que aprovechaba para escribirle una preciosa y lacrimógena carta a su chico para leerla en pleno enlace. Jorge, por su parte, se mostraba algo más tranquilo, aunque sabía que en el momento en el que celebren la boda 'a lo grande' cuando pase la pandemia, va a estar mucho más nervioso.

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El día de la boda fue, como no podía ser de otra forma, frenético, tal y como hemos visto en su canal de mtmad: Yoli había contratado maquillaje y peluquería para su gran día, pero los nervios del momento podían con ella: a última hora, cambiaba de opinión y pedía que le hicieran un moño bajo en vez de las ondas al agua acordadas, lo que les retrasó tanto que apenas salió con su familia de casa 15 minutos antes de la boda. Os podéis imaginar la tensión en el viaje...

Mediaset

Mediaset

Finalmente, ella y su chico se reunían en la puerta del ayuntamiento y todo transcurría con normalidad: se prometían amor y fidelidad, se daban el 'sí, quiero' y Yoli leía su carta, que levantaba los aplausos de sus familiares. ¡Qué bonito! Ahora sólo queda la gran celebración post-covid, que ya han prometido que va a ser un fiestón. ¿Estamos preparados para lo que se viene?

Mediaset

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io