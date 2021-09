Violeta Mangriñán no está pasando por su mejor momento. La 'influencer' ha confesado a través de sus redes sociales que estaba teniendo un día de lo más ajetreado tras confundirse de hospital cuando tenía una cita con el ginecólogo, lo que ha hecho que pierda mucho tiempo. Un problema al que se le une lo preocupada que está por su perrita, un tema que ha querido compartir con sus seguidores. "Hoy está pachucha", ha explicado junto a una instantánea en la que aparecía Canela tumbada en el suelo.

Un malestar que parece que poco a poco a ido a más, lo que ha hecho que la ex superviviente comenzase a alarmarse. Un tiempo después de compartir esa fotografía ha mostrado una conversación que ha tenido con Fabio en la que le enviaba unas instantáneas de cómo había vomitado su perrita en el suelo. "Hay que llevarla al médico", le ha confesado a su pareja.

Tras esto, compartía otra conversación que ha tenido con su veterinario explicándole que, aunque normalmente solía esperar más tiempo para llevarla al médico, ahora no había podido evitar hablarle antes para concertar una cita ya que se había preocupado al ver que vomitaba dos veces en menos de 24 horas. Por su parte, su veterinario le ha aclarado que había hecho bien y que lo mejor era llevarla a que le examinasen para ver qué podía estar sucediéndole.

Finalmente, la 'influencer' ha confesado que lo que tiene es un virus en el estómago. Una enfermedad que cree que cogió cuando fueron al Retiro de Madrid. "Debió comer algo que no debía, siempre pasa igual... no es porque no la controlemos", ha confesado.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que Violeta muestra una gran preocupación por su mascota. A principios de año, la 'influencer' se mostraba visiblemente dolida al descubrir que su perrita tenía una enfermedad que le estaba causando problemas. "Tiene un virus pero parece que, además, también sufre una malformación en la tráquea".

Una noticia que le afectó mucho tener que dar pero de la que parece que consiguió recuperarse del todo. Para Violeta, la salud de su mascota es muy importante, y es que para ella es un miembro más de su familia, por lo que no puede evitar alarmarse cada vez que ve que está sufriendo.

