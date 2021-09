Christofer está reviviendo la infidelidad de Fani en 'La última tentación' y se ha echado a llorar

Fani ha empezado a tontear con Julián después de su tremenda bronca la primera noche

Así fue la tensa hoguera de confrontación de Fani y Christofer en 'La isla de las tentaciones'

Fani y Christofer sabían que volver a República Dominicana después de la infidelidad que vivieron en 'La isla de las tentaciones' iba a tener un precio... y hoy lo están pagando, porque mientras Christofer no para de echar de menos y hasta de llorar con la ausencia de Fani porque le vuelven malos recuerdos de aquel fatídico reality, ella lo está dando todísimo en 'La última tentación' con Julián -uno de sus pretendientes en la primera edición del reality, y con el que tuvo mucho feeling, pero finalmente ella se decantó por Rubén-.

Sandra Barneda ha querido visitar a Christofer para ver cómo se encontraba, y en plena reunión, el joven se echaba a llorar: "Me vienen los fantasmas del pasado, que los tenía apartados. Me viene dolor, sufrimiento", apuntaba. "Pasado el tiempo me costó muchísimo. Mucha gente no entendía que hubiese perdonado a Fani, pero es que yo me guié por el corazón y no por la cabeza [...]. Decidí perder mi orgullo y perdonar porque la quiero y la amo, y eso muchísima gente no lo entiende", decía completamente hundido.

Fani, por su parte, también ha dejado caer que echa de menos a su chico, y se ha preguntado en varias ocasiones si estará bien (que ya es más de lo que hizo en 'La isla de las tentaciones'): "El pensar que puede estar mal por algún motivo que él pueda ver y malinterpretar... a mí eso por dentro me mata", decía la madrileña. Sin embargo, mientras decía esas palabras, en pantalla podíamos ver lo bien que se lo pasaba 'perreando' junto a Julián en una fiesta nocturna en la villa: "Me siento muy a gusto con Julián", afirmaba ella. "Yo reconozco que está habiendo tonteo con Fani. Es evidente", añadía Julián. ¿Acabarán liados? Aún queda mucho programa y TODO puede pasar en esa villa...

