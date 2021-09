Aurah Ruiz lleva varias semanas viviendo en un hotel, y eso ha hecho que sus seguidores tengan la mosca detrás de la oreja. ¿Qué está pasando, si ella tenía un piso alquilado en Gran Canaria, donde vivía con su hijo? Pues está pasando que, tras la reconciliación de Aurah y Jesé, la ex gran hermana VIP ha decidido dejar su casa para irse junto a su novio, y a falta de encontrar una casa común, han escogido un hotel que, además de cumplir todas sus expectativas, estuviera cerca del colegio del pequeño Nyan.

Tras un verano movidito de acá para allá en sus vacaciones (aunque todavía les queda un gran viaje, según han confirmado ellos mismos), la pareja se ha asentado en Las Palmas, aunque Aurah ha dado una noticia que, aunque nos la esperábamos, quizá pensábamos que sería más adelante, por lo que ha sorprendido a todos: "Hemos decidido comprar una casa en común", ha afirmado la joven en su canal de mtmad.

"Yo, mi casa, aunque es de alquiler, la sigo teniendo. Allí vivimos los tres porque era la que estaba más cerca de su trabajo, de mi negocio y del colegio, pero esa casa es un piso de 80 metros cuadrados, es pequeña, y yo tengo tanta ropa que no tengo ni espacio en los armarios. Para Nyan y para mí estaba bastante bien, pero los tres ni cabíamos", ha contado.

Por otro lado, tanto ella como él no estaban a gusto en casa del otro, porque en sus respectivos hogares han pasado muchas cosas, hay muchos recuerdos... así que lo mejor, bajo su punto de vista, era hacer "como las parejas normales": afianzar la relación y comprar una casa en común, "como una familia de verdad, como siempre habíamos querido, pero no supimos llevar", ha añadido.

¿Qué pasará entonces con su piso?

Aurah ha sido muy clara: de momento sigue pagando el alquiler para no perder el piso, pero su planes van más allá: "Me gustaría comprarlo, aunque creo que no me lo van a vender, porque esa era mi idea cuando me fui a vivir allí... así que creo que me va a costar mucho deshacerme de él... pero ya tendré otro hogar". ¡Esperamos que todo salga bien!

