Laura Matamoros está a punto de convertirse en madre por segunda vez. Y lejos de quedarse en casa esperando la llegada del hermanito que le va a dar a su pequeño Matías, la influencer no para de trabajar porque, por suerte, está teniendo muy buen embarazo. Radiante de felicidad en su tercer trimestre, Laura fue una de las protagonistas de la inauguración en Segovia de la finca Los Jazmines en la que organizaron una romántica velada llena de música y moda.

Por los preciosos jardines de la finca paseó Laura su nueva figura. La hija de Kiko Matamoros bien puede presumir de su nueva silueta y así lo hizo al elegir un vestido negro largo cruzado muy sexy que le sentaba de maravilla, combinado con una blazer blanca, de la que más tarde se deshizo, cartera de mano blanca y sandalias coral.

Jesus Briones GTRES

Eso sí, el viento le jugó una mala pasada en más de una ocasión y la hermana de Diego Matamoros tenía que ir continuamente pendiente de enseñar solo pierna a lo Angelina Jolie y no algo más...

Jesus Briones GTRES

Entre racha de viento va y racha de viento viene, Laura tuvo que hacer malabares para que 'la raja de su falda' no le diera disgustos y dejara ver lo que no debía verse. Eso sí, trató de hacerlo con mucho estilo, sujetando disimuladamente la tela con la punta de los dedos y además sin perder ni la sonrisa, ni la pose.

Jesus Briones GTRES

Y aunque Laura y su look de embarazada sexy y elegante fueron los protagonistas de la noche, el reencuentro con su hermana Anita también se llevó muchas miradas. Ambas volvieron a demostrar, una vez más, el buen rollo que tienen a pesar de las posturas tan diferentes que cada una mantiene con su padre. Anita sigue sin tener relación con Kiko Matamoros, una situación de tensión que no interfiere en el cariño que tiene a Laura.

Jesus Briones GTRES

Ambas acudieron solas, sin sus respectivas parejas Nacho Santandreu y Benji, así que pudieron charlar para ponerse al día y compartir aspectos del trabajo que ambas comparten: el del influencer. Una faceta en la que la hija de Makoke ha subido como la espuma tras cinco años dedicándose a ello. “Cada vez apunto más alto... La moda es mi mundo, para mí representa la actitud”, contó.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io