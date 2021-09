Miguel Frigenti le demostró todo su amor a su novio en 'Secret Story' pidiéndole matrimonio en directo

Miguel Frigenti no daba un duro por su concurso en 'Secret Story', y gente de su entorno, como su primo o su propio novio, le dijeron en su día que no llenara tanto la maleta para lo que iba a durar. Sin embargo, el colaborador se ha puesto la casa por montera y se ha erigido en el blanco de las críticas de la mitad del los concursantes y de parte de Mediaset en el exterior, y eso parece que le ha servido para ganarse a un buen pedazo de la audiencia y que le vayan salvando de las nominaciones, como se demostró la pasada noche con la expulsión de Bigote Arrocet. Miguel sabe, a pesar de todo, que tiene un gran apoyo familiar fuera del concurso, y uno de sus pilares fundamentales es Nuah, su novio, al que, por sorpresa, ¡pidió matrimonio nada más salvarse de la expulsión!

"Te amo, eres el hombre de mi vida ¡Por favor, cásate conmigo que siempre me dices que no! Eres la persona más importante en mi vida". Nuah, con cara de sorpresa y una amplia sonrisa, le respondió un sonoro '¡Te quiero!', pero ante la falta de respuesta clara, Jorge Javier Vázquez fue claro: "¿Te vas a casar?". "Claro que sí", apuntó echándose a llorar. "En canto salgamos nos casamos", respondió Miguel en cuanto se enteró de la respuesta de su novio. ¡Qué bonito...! ¿O no?

Según se mire, porque, tal y como dijo Miguel, parece ser que su novio siempre le responde que no a su petición de casarse. ¿Se sentiría Nuah presionado por estar en la tele? ¿Debió Miguel esperar a salir de la casa para pedírselo más privadamente? Sea como sea, parece que cuando acabe 'Secret Story' tendremos boda... ¡así que vayan desempolvando los tocados y los tiros largos...!

