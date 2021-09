Sofía Cristo ha desvelado lo que pasó realmente en una discoteca en la que coincidió con Dinio

La hija de Bárbara Rey continúa su tonteo con Fiama en la casa de 'Secret Story'

Hace casi 15 años, cuando Sofía Cristo estuvo en 'Supervivientes' en 2007, Dinio soltó la bomba de que se había acostado con Sofía Cristo, pero ¿qué había de verdad en ello? La hija de Bárbara Rey ha aprovechado ahora su estancia en 'Secret Story' para revelar qué es lo que pasó realmente hace ya casi 20 años... y parece que, aunque hubo pasión, la cosa no fue exactamente como el cubano contó en su día.

Charlando animadamente con varios de sus compañeros, Sofía hacía su revelación: "¿Sabéis que cuando yo tenía 18 ó 20 años me enrollé con Dinio en un baño?". Todos a su alrededor fliparon, pero parece que la cosa no pasó de ahí: "Yo estaba en Marbella, él con un amigo y yo con otro, y en una de estas que fuimos al baño... pues nos enrollamos. Luego él me decía que fuera a su casa a 'tal'... pero yo no quise. Aunque cuando fui a 'Supervivientes' él salió diciendo que se había acostado conmigo y que yo en la cama era la hostia...", ha dicho divertida. Un detalle que en su día no quiso desmentir, porque ella no suele entrar al trapo de lo que se dice de ella, pero ahora ha dejado claro que hubo chispas... pero no hubo fuego.

Dinio, presente en el plató de 'Secret Story' este jueves, tampoco quiso desmentir a Sofía, peor dejó en el aire cuál de las dos versiones era la real: "Eso pasó como hace 20 años", dijo antes de aclarar que sólo hubo "besos y esas tonterías".

