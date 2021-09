Kanye West le habría contado a sus amistades todas las veces que le fue infiel a Kim

Aunque la separación de Kim Kardashian y Kanye West parecía una noticia recurrente en los últimos años, al final acabó ocurriendo: una de las parejas más poderosas del mundo del espectáculo anunciaba el fin de su matrimonio el pasado mes de abril, y la Tierra se tambaleaba, sobre todo después de que Kim hiciera todo lo posible por salvar su matrimonio... aunque si hubiera sabido lo que sabemos ahora, quizá se habría ahorrado los esfuerzos, porque ha salido a la luz ¡que Kanye le fue infiel! ¡Y además varias veces!

¿Lo peor de todo? Que Kim, supuestamente no se habrá enterado de nada hasta ahora, momento en el que él ha confesado en las letras de una las canciones de su nuevo disco que le habría puesto los cuernos bien puestos a la madre de su 4 hijos. Se trata de la canción 'Hurricane', y en ella los versos no dejan lugar a dudas: "Aquí estoy haciendo como que soy demasiado rico, con una chica nueva, y sé que seguir jugándomela después de dos niños es mucho digerir cuando tu vida no para de moverse". Habrá quien piense que sólo es la letra de una canción... pero fuentes cercanas a Kanye han confirmado que, efectivamente, en la canción relata sus infidelidades.

Además, según ha contado una fuente al diario The Sun, Kanye habría hablado tranquilamente sobre estas infidelidades con su círculo de amigos recientemente, lo que ha hecho que se filtren ahora y no antes. Y de hecho el propio rapero habría confirmado que una de las mujeres con las que estuvo fue Christina Milian, con la que colaboró en varias ocasiones, y con la que terminó teniendo un 'affaire' en 2016, durante un 'calentón' en su gira 'Saint Pablo Tour', dos años después de darse el 'sí, quiero', con Kim.



Además, la misma fuente ha contado al periódico que no sólo con ella, sino también con algunas fans cuando Kim no estaba cerca: "La conversación fue presenciada solo por miembros de su equipo, pero admitió también que dormía con algunas groupies a espaldas de Kim", relata.

La increíble reacción de Kim

A pesar de que Kim se ha enterado a la vez que todo el mundo (qué feo, Kanye), su reacción no podría haber sido más tranquila, y es que según ha revelado alguien cercano a la influencer a la revista People, considera que la canción "es el testimonio de todo lo que él hizo mal y (por tanto) su disculpa, admitiendo lo que hizo". No sabemos si en la intimidad Kim habrá jurado en arameo porque su ex le pudiera los cuernos varias veces, pero lo que está claro es que ha pasado página, aunque todavía guardan buena relación por sus hijos.

