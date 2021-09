Sandra Pica y Miguel Frigenti han protagonizado uno de los momentos más tensos en 'Secret Story'. Los concursantes tuvieron un fuerte enfrentamiento en el que el colaborador intentó echarle en cara a su compañera cosas que habían ocurrido fuera del concurso. Unas palabras que provocaron que ella estallase llamándole "víbora" y gritándole para que no entrase en detalles sobre lo que él defendía que había sucedido fuera. Una pelea que ha tenido numerosas reacciones, ya que han surgido muchas dudas sobre a qué podría estar refiriéndose el periodista.

Uno de los primeros en pronunciarse tras ver estas imágenes ha sido Tom Brusse, y es que parece que él si sabe perfectamente a qué se estaba refiriendo Miguel Frigenti cuando le echaba en cara a su compañera algo que había sucedido con un vídeo. "Eres el amo, siempre hablando con la verdad", ha indicado el ex superviviente.

De esta forma, Tom Brusse ha dejado claro que está del lado del colaborador y que no quiere saber nada de su ex pareja. De hecho, ambos se están jugando la expulsión junto con Luca esta semana, lo que ha provocado que el ex concursante de 'La isla de las tentaciones', comience una campaña en sus redes para salvar a Miguel Frigenti.

Lo cierto es que parece que a Tom ya no lo podremos ver, al menos durante un tiempo, en plató, y es que se encuentra en Marrakech, donde está pasando una temporada con su familia antes de embarcarse en un nuevo proyecto profesional televisivo fuera de España. Unos compromisos que no impiden que él siga dando su opinión sobre algunas de las cosas que ocurren en la casa de los secretos a través de sus redes sociales.

