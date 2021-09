Miguel Bernardeau se estrena en el festival de cine de San Sebastián. Tiene sólo 24 añitos, pero le espera un futuro prometedor. Después de arrasar a nivel mundial con la serie 'Élite', que puedes ver en Netflix, el actor estrena 'Josefina', una película donde comparte cartel con Roberto Álamo y Emma Suárez. En el plano personal se acaba de ir a vivir con Aitana con la que, el pasado verano, ha compartido vacaciones en familia. Aunque él siempre se muestra bastante tímido a la hora de hablar de su novia, otra cosa es cuando le nombran a su madre, Ana Duato, por la que siente verdadera adoración.

Miguel, ¿Cómo es trabajar con dos grandes del cine español?

He aprendido mucho de Emma Suárez y de Roberto. No sólo me llevo la experiencia de hacer esta película, sino también la experiencia de trabajar con ellos.

Eres uno de los actores del momento. No sé si hace unos años te imaginabas estar donde estás ahora…

Bueno, no creo que sea uno de los actores del momento, pero la verdad es que no me lo imaginaba. A mí realmente me vale con trabajar de esto. O sea, me gusta contar historias y mientras tenga trabajo voy a estar súper agradecido. Eso ya es un gran triunfo.

¿Cómo llevas la fama? Cuando llegaste a San Sebastián, las chicas te estaban esperando…

Lo llevo. Es una situación y ya está, que está ahí. La fama, en la mayoría de los casos, es buena, es positiva para mí. Es algo que hay que aceptar porque no vas a rechazar a la gente que viene a felicitarte por tu trabajo.

Vienes de una familia que trabaja en el cine, en la tele… ¿Qué te dicen? ¿Te dan consejos?

Más que aconsejarme, compartimos preocupaciones. Me apoyan mucho. Venir de una familia de actores tiene sus partes buenas y sus partes malas. Yo no quiero ser ‘hijo de’, ni quiero que parezca que yo soy actor porque mi madre es actriz. Esa situación no ha hecho mi camino más fácil. A mí nadie me ha cogido en ningún lado, nunca, porque mi madre sea actriz. Eso se la refanfinfla a todo el mundo.

¿Te afectó?

No, porque hay más cosas buenas que malas. Yo he trabajado y, sobre todo, he estudiado con mucha gente a la que su familia no le apoyaba y eso es una gran carga para ellos y para ellas, y lo será siempre. Que mi familia esté conmigo ha supuesto para mí todo. No me dejaron ser actor al principio, pero creo que eso también creó un deseo en mí aún mayor al que ya tenía.

¿Te gustaría, en algún momento, poder trabajar con tu madre?

Sí, claro. Por supuesto. Mi madre me parece la mejor actriz de España.

¿Tú crees que habría algún conflicto por ser madre e hijo?

Ya no hay conflictos de ese tipo, espero. Y si los hay, pues mira, la gente siempre va a querer pensar mal de unas cosas u otras. Es que eso ya me da igual, la verdad.

Y a nivel profesional, ¿dónde te gustaría llegar?, ¿a qué te gustaría aspirar?

Me gustaría aspirar a poder contar las historias que yo elija, a poder contar historias que me apetezcan a mí. A poder levantar proyectos desde el principio en los que luego pueda estar como actor.

