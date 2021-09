Los rumores sobre una posible crisis entre Ferre y Cristina Gilabert no paraban de crecer. Desde mediados de agosto, ninguno de los dos había publicado en redes sociales una fotografía junto al otro, algo que, cualquiera que entienda del tema, sabrá que es motivo más que suficiente para hacer saltar las alarmas… Tras semanas de especulaciones, el que fuera concursante de ‘Supervivientes 2020’ ha roto su silencio a través de un vídeo colgado en su cuenta de Instagram para confirmar que, tras más de cuatro años de relación, han decidido tomar caminos separados. ¿El principal motivo? Pues, básicamente, que se ha desenamorado de ella.

"Ya no estoy con Cristina, la relación no ha podido ser", dice Ferre mirando a cámara. Según su testimonio, él tenía dudas de si la seguía queriendo, algo que hacía que Cristina sufriera por la situación. "Me dolía en el alma hacerla daño porque es una persona espectacular", afirma el andaluz. Por tanto, cree que lo mejor es cortar por lo sano y dejar de intentar recuperar la ilusión por algo que está roto.

Y es que Ferre llevaba algún tiempo sin ganas de hacer cosas tan elementales en una pareja como besarla o salir con ella a cenar, lo que acabó derivando en que acabaran pareciendo compañeros de piso. "No teníamos comunicación, no hablábamos de la vida", apunta. Un reciente viaje a Valencia le ayudó a aclarar las ideas y darse cuenta que lo mejor era separarse. “Yo dudaba sobre mi amor, pero tenía miedo a una vida sin ella […] Es la decisión más dura de mi vida, pero es la correcta. En estos días que llevamos separados, ella me ha comentado que está de acuerdo. No podíamos seguir así", explica.

Eso sí, Ferre no ha querido terminar el vídeo sin dedicarle unas tiernas palabras a su expareja. "Eres una persona a la que voy a querer siempre. Siento que he dejado escapar a la mujer de mi vida […] El chico con el que estés cuando tú quieras, va a ser el más feliz del mundo. Espero que tengas la familia con la que siempre has soñado", sentencia.

Cristina, ¿todavía enamorada?

La reacción de Cristina no se ha hecho esperar. Después de compartir el vídeo de su ex, la que fuera concursante de ‘La Casa Fuerte’ ha reaparecido en redes sociales para hablar de su estado anímico. Dispuesta a pasar página, aunque le esté costando asimilarlo, Gilabert se ha dispuesto a mantener la mente ocupada, refugiándose principalmente en el deporte. Y es que, pese a que intente mostrarse fuerte, Cristina seguía todavía enamorada de Ferre. Tanto es así, que ha compartido un vídeo recopilatorio con algunos de los momentos más importantes vividos junto a Ferre.

"Te quiero tanto que solo quiero verte feliz, aunque no sea por el momento juntos", le dice la canaria a su ex. "Te deseo lo mejor, por todos esos segundos que simplemente éramos tú y yo. Lo pesada que siempre soy, lo fiestera… pero siempre fue todo juntos. Ahora tomamos caminos diferentes, pero me quedo con estos momentos", añade.

