Son los dos artistas del momento y llevamos meses esperando que compartiesen una fotografía juntos. Y, por fin, ha llegado el momento: Rosalía y Raw Alejandro confirman su relación con una fotografía de lo más tierna para gritar al mundo entero que sí, que están enamorados. Además, la pareja ha elegido una fecha muy especial, el cumpleaños de la cantante para confirmar su romance. Entre un carrusel de imágenes que ha compartido la artista (en las fotos 2 y 7) se ve como Rosalía está de lo más cómoda en los brazos del cantante puertoriqueño que ha conquistado al mundo entero con 'Todo de ti'.

"Libra y bendecida", escribía la cantante en el post en cuestión en el que compartía ocho fotografías y en la que en dos de ellas podía verse a Rauw Alejandro. En la primera imagen que han compartido juntos se puede a ver a Rosalía entre sus brazos mientras Raw juega a la videoconsola y en otra imagen se puede ver a los dos de lo más sonrientes.

Pero Rosalía no ha sido la única que ha querido confirmar su relación con el artista. Raw Alejandro. "Aunque se vaya el sol contigo el día nunca acaba 🎶 Feliz cumple bebe… 🎂🎉💕" junto a un montón de imágenes en las que demuestran que su relación está más que consolidada y que viven en una auténtica luna de miel. Los dos a bordo de un yate disfrutando de momentos inolvidables juntos. Chupito por aquí, cerveza y pasteles, bailes y un vídeo demostrando quién es su musa en el que aparece Rosalía bailando.

Llevábamos meses esperando esta noticia y, por fin, la pareja ha confirmado que se están juntos y viviendo los momentos más dulces de la relación entre los dos artistas del momento.

