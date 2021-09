Adara confirma su ruptura con Rodri Fuertes mientras él defiende que sólo han discutido

Si decimos que Adara y Rodri Fuertes van a ruptura y reconciliación por mes, no estamos mintiendo ni un poquito: la pareja acaba de confirmar su ruptura (otra vez) ahora, a finales de septiembre, después de darse una nueva oportunidad a finales del mes de agosto, justo después de un mes desde que se confirmara su anterior ruptura (a finales de julio). Las imágenes de ambos acaramelados en un conocido centro comercial de Madrid no dejaban lugar a dudas: estaban volviendo. Sin embargo, la llegada del otoño, con la caída de las hojas, parece que también ha hecho caer su amor en picado, porque ahora ambos han confirmado que han roto al programa Socialité.

Todo después de que una fuente anónima revelara que la pareja habría tenido una fuerte trifulca en plena calle, y que Rodri se habría enfadado mucho al ver a Adara saliendo del coche de un hombre, de unos 40 años para más indicaciones, con el que, supuestamente, habría "tomado algo y ya está". Desde el espacio, ambos confirmaban que ella había tenido esa cita, pero él negaba la pelea callejera. Eso sí, Adara ha dicho que de cuernos nada.

La joven ex gran hermana ha revelado que ya no estaba con Rodrigo cuando ella quedó con este hombre: "Rodri y yo ya no estamos. Cada uno puede hacer su vida. Yo he salido con este chico un par de veces pero, a día de hoy, te puedo decir que no he tenido nada con esta persona. Sin embargo, los términos de la ruptura no parecen claros: mientras ella dice que 'ya no están', él se niega a confirmarlo de forma definitiva: "Estábamos que no estábamos. Hubo una discusión y ya está", aclaró. Adara, por su parte, parece llevarle la contraria hasta en eso: "Estoy pasando mi duelo. Ahora mismo estoy soltera y se me puede ver con quien quiera". ¿Será entonces una ruptura definitiva... o sólo se están dando un tiempo? ¿Por qué parece que ella ha zanjado la relación mientras él opina que sólo discutieron como cualquier pareja? De momento ambos han decidido archivar sus fotos juntos en Instagram y ya no se pueden ver en sus perfiles, así que esto parece que va en serio...

