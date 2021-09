Miguel Frigenti no está consiguiendo encajar bien en el reality 'Secret Story', y es que no sólo ha conseguido hacer muy pocas amistades que le apoyen en la casa, sino que los demás, además, se han convertido en sus enemigos declarados. El joven colaborador se ha echado a la espalda a casi toda la casa en el momento de los posicionamientos, y ninguno ha sido benevolente con él a la hora de contar por qué quieren que se vaya...

Los encargados de dar los veredictos fueron Emmy Russ y Julen. Precisamente el ex viceverso, y anterior novio de Violeta Mangriñán, fue el más directo: "A algunos compañeros les está dando ya pena porque va de fantasma, pero a mí pena me da una persona que no tiene nada que dar de comer a sus hijos, no un tío que aprovecha los jueves los ataques personales para hacer daño a mis compañeros". "Yo nunca me he llevado bien con Miguel, ni tampoco quiero, así que prefiero que se vaya él a Sandra o Luca", añadía Emmy.

Frigenti, por su parte, asegura que no le importa para nada tener a toda la casa en contra, porque sabe perfectamente que donde está es un concurso, y después de de haber sufrido muchas otras situaciones en la vida en las que se ha visto también sólo, para él esto es "pan comido": "Yo duermo muy tranquilo y estoy con muchas ganas. Yo soy leal a mi gente. Tener a toda la casa en contra me provoca malos momentos, y sé que lo que me pierde son mis malas formas, pero tengo fuerza para seguir hasta que el público quiera. No voy a cambiar: si me apetece opinar sobre algo, lo voy a hacer, y si el precio a pagar es tener a 8 personas detrás de mí, lo pagaré. Es agotador que cada vez que quiera decir algo se levanten todos a reprenderme, pero me da igual, no voy a cambiar. Soy así y punto", se mostraba tajante.



