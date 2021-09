Pertenece a la familia Carmona y se crió junto a los Flores. Marina ha tenido el privilegio de vivir el arte desde la cuna, pues es hija del cantante Antonio Carmona y Mariola Orellana, representante de artistas como Rosario Flores. Estudió Educación Musical en Estados Unidos, toca el piano y canta en francés (“porque de niña estudié en el Liceo Francés”, cuenta). Ahora empieza su carrera artística y no lo está teniendo del todo fácil. No reniega de su apellido y este verano ha recorrido España junto a su padre. Todavía no ha grabado un disco, pero ya ha lanzado single, ‘Me sigo acordando’, una preciosa canción que ha compuesto junto a Conchita.



Estudiaste en Estados Unidos y ahora quieres seguir los pasos de tu padre.

Mi madre siempre nos dijo que, aunque quisiéramos ser artistas, debíamos tener una carrera para tener otra opción. Todo surgió en Miami, donde me desmelené porque nadie sabía mi apellido ni de dónde venía. Empecé cantando clásico, hice teatro musical… y a partir de ahí empecé a cogerle gustillo al escenario y a descubrir mi voz.

¿Cómo se lo dices a tus padres?

Les engañé porque les conté que tenía que cantar en un sitio, pero que era parte de una asignatura. Cuando me vinieron a ver, mi padre dijo: “¿De dónde le sale la voz?”. A partir de ese momento les dije que quería seguir cantando. Y ellos me han apoyado.

¿Recuerdas la primera vez que te metiste en un estudio de grabación?

Fue con mi padre, para hacer una colaboración en un disco. Para mí fue mucha presión porque no sabía si iba a estar a la altura.

¿Es estricto trabajando?

En el escenario es súper estricto, no permite una tontería.

Te has ido de gira con él y ahora vuelves.

Sí, vamos a hacer una gira con un concepto más familiar porque van mis primos… Habrá mucha magia. Yo le digo a mi padre que no se apriete y que vamos a disfrutar.

¿Va de jefe?

Hay momentos que sí y no tiene reparos en leerte la cartilla después del concierto.

¿Te has llevado broncas?

Como empleada, como hija no tanto porque con él tengo una especial conexión. Siempre me ha sabido hablar todo lo que mi madre no. Mi padre es más sensible.

Decides ser cantante en momentos difíciles para la música. ¿No te han dado ganas de tirar la toalla?

Sí. A todos durante este año nos han dado ganas de tirar la toalla, porque te puede la cabeza. He visto a muchos compañeros pasándolo mal, pero a mí siempre me ha podido la pasión por la música, estoy enamorada de ella en todas sus versiones.

Tienes muchas canciones para escuchar en plataformas, pero no un disco. ¿Sueñas con ese momento?

Claro, pero yo sueño más con los directos. En verano canté en Madrid con Vanesa Martín y esos momentos son los que marcan un antes y un después.

¿Cómo fue el momento en que te pide que cantes con ella en el WiZink Center?

Me lo dijo por teléfono y en ese momento salió de mí la Marina Carmona artista y, muy serena, lo acepté sin más. Cuando colgué ya fue otra cosa. Mi padre se quedó en shock y mi madre, cuando viene a verme a los conciertos, sufre mucho.

También cantas en francés.

Sí, y me encanta porque me hace convertirme en otro personaje.

¿Es más difícil triunfar al haberte criado entre estrellas?

Es un arma de doble filo, todos los que somos ‘hijos de.…’ tenemos una parte que juega a favor y otra en contra. Se nos exige mucho más, por eso te cuesta hacerte tu hueco. En mi caso, siento que no se me están dando las cosas tan fácil. Es totalmente falso que por ser hija de Antonio Carmona se me han abierto todas las puertas. Me lo tengo que currar mucho. Pero el apellido lo llevo con mucho cariño y respeto.

Además de Carmona, casi eres una más de la familia Flores. ¿Qué consejos te han dado Lolita y Rosario?

Yo amo a la familia Flores. Mi mejor coach se llama Rosario Flores, siempre me ha dado buenos consejos y ha guiado mis pasos.

¿Y Lolita?

Ella siempre me ha dicho de una forma muy brava: “Eres igual que yo, siempre pendiente de tu padre y luego le cantas al desamor, como yo”.

¿Y por qué cantas tanto al desamor?

Porque igual me han roto el corazón muchas veces. En el amor no me ha ido tan bien. Entre risas te digo que me han dado bastantes hostias y eso me ha hecho convertirme en mujer.

Cuenta, cuenta.

Una de mis primeras relaciones, que me rompió el corazón en siete pedazos, me hizo crecer y darme cuenta de que los que más cara de tontos tienen son los peores. Se compone y se canta mejor al desamor, pero espero cantar al amor.

¿Te tienta ir a programas como ‘La voz’?

Nunca me han llamado la atención esos concursos. Igual lo hubiera tenido más difícil, no me hubieran tratado como a una más.

¿Hay rivalidad entre tu hermana y tú?

¡No! Las dos estamos saliendo a la vez. Ella es la luz de mi vida. Lucía Fernanda lleva preparando su disco bastante tiempo, aunque vaya a salir ahora.

A día de hoy, has grabado bastantes duetos.

Y me gustaría hacer uno con Niña Pastori, la conozco y en su garganta tiene caramelo.

¿Dirías que has tenido una infancia feliz?

Mucho, aunque en algún momento he echado de menos a mi padre en la típica representación del colegio.

Siempre se ha contado que en las fiestas de los Flores sacaban a Rosario de la cama para cantar, ¿a ti te ha pasado?

A mí no me han levantado de la cama, pero sí he estado estudiando y en el piso de abajo había una juerga.

Conoces a estrellas nacionales e internacionales.

Sí, me sorprendió mucho conocer a Jennifer Lopez o a Lenny Kravitz. Cuando le abrí la puerta en el cumpleaños de mi madre, luego la eché la bronca por no avisarme.

¿Tienes alguna manía en el escenario?

No soy maniática, pero sí exigente con mis músicos. Cuando salgo al escenario, invoco a mis ángeles para que me den energía.

Hablábamos antes de Lolita, ¿te gustaría ser actriz, como ella?

No, porque me parece muy complicado, aunque haya hecho teatro musical.

Por cierto, ¿cómo viviste el momento que tu padre se puso enfermo?

Lo pasamos muy mal. Pensar que lo podía perder me bloqueaba.

¿Tienes ya club de fans?

En Argentina. Cuando me enteré, aluciné.

