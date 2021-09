Marina cuenta todos los detalles de su posible reconciliación con Jesús

'La última tentación' está que arde y ya han sido emitidos varios momentazos del programa, como por ejemplo los protagonizados por Marina, Lucía e Isaac. El catalán le fue infiel, supuestamente, a la sevillana con Lucía, y Marina sigue tremendamente cabreada y decepcionada por todo lo que ocurrió entre ellos. Su reencuentro en 'La última tentación' fue de lo más tenso por los gritos y los reproches que se lanzaban los unos a los otros.

Tras haberse enfrentado a Isaac en un cara a cara y los días de convivencia, más haber protagonizado el 'círculo de fuego' con Lucía, Marina se ha quitado un gran peso de encima: "He vuelto a respirar. Se me calmó el cuerpo. Verlo de nuevo fue muy emocionante", empezaba comentando la participante de 'La última tentación'. Marina ha querido sincerarse con sus fieles seguidores en su canal de 'mtmad' sobre cómo están las cosas tras esos cara a cara.

"Yo en una relación soy muy intensa y complicada. Tengo una personalidad un poco inaguantable", confesaba la joven. Por ahora no quiere aclarar del todo su relación con Jesús, aunque es más que evidente que los sevillanos están de nuevo juntos. Marina prefiere hablar con toda naturalidad cuando termine el reality, de eso y de otros temas.

Marina también aclaraba en este nuevo vídeo que no siente absolutamente nada por Isaac, y que si se la ve llorando en 'La última tentación es por rabia "no por sentimiento". Aclarando su relación con 'Lobo', ¿Cómo están Marina y Lucía tras el intenso cara cara? "Para mí fue muy duro, iba como un flan, no me esperaba lo que iba a pasar", explicaba. "No me quedó nada por decir y me siento muy orgullosa. El círculo me sirvió mucho". Sin duda los protagonistas de esta historia han tomado caminos diferentes.





