Adara Molinero ha vuelto a entrar en la casa de Guadalix de la Sierra para completar una misión muy importante. La ganadora de 'GH VIP' desveló sentirse muy feliz de poder volver a la casa donde vivió tantas emociones. Una alegría que parece que no comparte su ex pareja, Gianmarco Onestini. El italiano terminó estallando contra ella al enterarse de la noticia, dejando claro que seguía muy molesto con su ex pareja por haberle "aplastado el corazón". Ahora, tras saber que ella terminará reencontrándose con su hermano Luca, el ex gran hermano ha desvelado si le gustaría volver a convivir con ella en esa casa.

Gianmarco Onestini ha confesado que le gustaría mucho volver a la casa de Guadalix, aunque no de cualquier forma. "He vivido muchísimo, una de las emociones más fuertes que he vivido en mi vida, por lo tanto si tuviera que volver yo volvería a la casa, pero depende de con quién", dejando claro que él habría aceptado entrar igual que lo ha hecho Adara.

Sin embargo, ha dejado claro que no existe ninguna posibilidad de que eso ocurra si ella se encuentra allí. "Si me preguntas si volvería con Adara a la casa la respuesta sería no", ha recalcado, cerrando la puerta a cualquier plan televisivo en el que ella esté incluida.

Por su parte, Adara Molinero está ansiosa de unirse al resto de los concursantes de la casa. Además, parece que entra en son de paz, y es que durante su entrada dejó claro que no quiere tener ningún conflicto con Luca. Por su parte, Gianmarco ha reconocido que no cree que su hermano quiera discutir con ella. "El sabe perfectamente cómo yo lo he pasado, por lo tanto la recibirá normal y cordial, pero sin mucho entusiasmo", ha indicado.



Lo cierto es que volver a verle allí dentro hace que a Gianmarco le vengan a la cabeza muchos recuerdo que vivió en Guadalix junto a ella. Entre ambos surgió un gran romance dentro de la casa de 'GH VIP'. Sin embargo, su relación terminó rompiéndose poco tiempo después de salir del concurso después de que el italiano se enfadase con ella porque, según él, Adara estaba "tonteando con Rodri" mientras seguían juntos. Una situación que ella siempre ha negado.



