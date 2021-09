Steisy ha revelado que tiene un problema con un juego en el que se gasta dinero todos los meses: "Es una adicción"

Desde que Steisy se hiciera famosa gracias a 'Mujeres y hombres y viceversa', a la granadina no le ha faltado pan encima de la mesa, y es que, además de tener mucha suerte, se lo ha montado tan bien y ha mirado tanto el dinero, que a día de hoy tiene toda una vidorra: tiene su piso (y está mirando para comprarse otro), sus viajazos, sus salidas a restaurantes varias veces a la semana... un nivel de vida que no todo el mundo se puede permitir, pero ella, gracias a su trabajo como influencer, tiene la vida casi resuelta.

Sin embargo, un oscuro secreto de Steisy ha salido a la luz: tiene una pequeña adicción al juego, y es que echando cuentas con su novio en su último capítulo para su canal de mtmad, se ha dado cuenta de que no puede seguir así: "Pago de móvil mínimo 100 euros al mes, porque todos los meses me gasto como 50 euros en el juego de las casitas. No puede ser, tengo quitármelo. Es una adicción. No pienso gastarme ni un duro más", ha sido tajante.

Al menos se ha dado cuenta 'ipso facto' de que puede desencadenar un verdadero problema a largo plazo y ha jurado que le va a poner remedio, aunque su gasto más grande no es ese, porque ha echado cuentas de sus gastos fijos todos los meses ¡y supera los 1000 euros! Hipoteca (278 euros), cuota de autónomos (286 euros), comunidad de vecinos (17 euros)... todo parece dentro de lo normal, aunque también tiene varios gastos superfluos: varias plataformas de televisión en las que se gasta más de 100 euros al mes; seguro médico privado que le cuesta 48 euros; el gimnasio (al que lleva sin ir más de un año), 35 euros... ¡menuda pasta!

Eso sí, lo que no paga es luz, agua, gas ni wifi, porque ahora vive en casa de su novio, Pablo, que precisamente paga más del triple que ella: casi 1800 euros de hipoteca (por un pisazo en la Gran Vía de Madrid, que también hay que decirlo), 138 euros de comunidad (tienen portero), alrededor de 300 euros entre agua, luz y gas; 170 euros de plaza de garaje; el seguro de coche mensual, que son 117 euros; la gasolina todos los meses, alrededor de 200... en total, más de 3000 eurazos. Pero claro, el chico es arquitecto y gana una pasta. ¡Se lo puede permitir!

¿Problemas por el dinero?

A pesar de que Steisy no paga nada en el piso de su novio, ambos han confesado que no discuten por eso porque "van sobrados": "Sí es verdad que ella paga más que yo fuera, nunca pagamos a medias", ha dicho Pablo. "Él estuvo un año viviendo en mi casa cuando estudiaba y no le cobré nada, y al final vivimos aquí porque es más grande y es donde estamos más a gusto, pero también por ejemplo pagué yo el viaje a África, por ejemplo. Al final es ir pagando cada uno diferentes cosas. Yo prefiero pecar de dar más que de ser rácana", afirmaba ella.

