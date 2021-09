Todavía no alcanzamos a entender cómo una pareja como la de Fani y Christofer se han podido presentar a 'La última tentación': ya 'La isla de las tentaciones' les dio grandes problemas por los cuernos que ella le puso a él con Rubén, y ahora han vuelto a la isla para jugar con fuego... y la que más papeletas tiene para quemarse es ella, que ha pasado de una gran bronca con Julián en su reencuentro a un tonteo imparable que puede acabar muy mal.

El propio Christofer ha estado a punto de tirar su relación por la borda una vez más (y todo después de perdonar la infidelidad con Rubén): "Yo con esta mujer no quiero saber nada más, tengo un límite. Ya no aguanto más estas mierdas", estallaba en 'La última tentación', y añadía: "¡Que siga zorreando como le gusta! Estoy hasta los cojones". Sin embargo, parece que ya no tenemos que esperar al final del programa para ver cómo han acabado, porque gracias a un descuido en las redes sociales, hemos podido darnos cuenta de que, a pesar de todo, ¡siguen juntos a día de hoy!

Fue este lunes por la tarde cuando Fani compartía unos stories junto a su hijo, Emilio, en el centro comercial madrileño X Madrid (Alcorcón), y mientras ella contaba que quería sacarse el carnet de moto para comprarse una, instantes después Christofer compartía un story en el mismo centro comercial tomando un café. ¿Casualidad? No lo creemos... y si no fijaos en la hora que marca cada story... ¡se subieron casi a la vez!

Fani Carbajo Instagram Christofer Guzmán Instagram

La pareja, por contrato, aún no puede desvelar si siguen juntos o no hasta que no acabe el reality, pero este descuido ya nos hace ver que han conseguido superar sus problemas, aunque aún nos queda descubrir si habrá o no algo más allá del tonteo entre Julián y ella en la villa dominicana. Eso sí, el final está más claro que el agua...

