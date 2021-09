Alexia Rivas habla sobre su relación con Luca Onestini: ¿Están saliendo?

En 'Sobreviviré', Alexia Rivas se atrevió a decir que su corazón está de nuevo ocupado y en el nuevo programa en el que colabora, 'Ya es mediodía Fresh', ha contado a sus compañeros algunos detalles de este nuevo amor. La colaboradora estaba pletórica, se le notaba en la cara que esta nueva ilusión la tiene como loca y se le hacía imposible no ruborizarse ante las preguntas de sus compañeros.

Aunque está muy emocionada, Alexia prefiere no hablar de cosas serias y ponerle ya un nombre a la relación: "Estoy ilusionada, es un chico muy guapo… Es muy trabajador y se porta muy bien conmigo", no quiere decir que son novios pero esto huele a relación duradera. Alexia no ha querido decir el nombre de su chico en directo, pero a sus compañeros les prometía más detalles "fuera de cámaras". Lo que sí se conoce es que este misterioso chico vive en Barcelona, es médico y mide 1,90 cm. Marta López, quien sí ha visto una fotografía del chico, ha confirmado que es muy guapo y que sería el prototipo de cualquier mujer.

Telecinco

En mitad del programa se producía un momentazo televisivo, y es que Marta López y Alexia ya se llevan bien incluso podríamos decir que son "amiguitas". Marta no ha dudado en levantarse para darle la enhorabuena a su compañera y ambas se fundían en un tierno abrazo: "Espero que sea el definitivo", le deseaba Marta y Alexia contestaba con una buena sonrisa: "Es una ilusión, no sé en qué va a terminar, si termina en una relación pues bien venido sea".

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io