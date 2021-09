Tras escuchar el duro testimonio de Sofía Cristo y nuevos detalles de Edmundo Arrocet en sus respectivas curvas de la vida. Ahora, le ha tocado el turno a Emmy Russ. La alemana es una de las concursantes más desconocidas de la casa, por lo que todos estaban expectantes por conocer nuevos detalles sobre ella. Lo que nadie se esperaba es que la joven, de la que muchos de sus compañeros piensan que lleva una vida llena de lujos, había tenido una infancia muy dura.

"Han dicho que puede que fuese la concursante que iba a heredar un marquesado pero en realidad tuve una familia muy normal", ha indicado haciendo referencia a cuando uno de sus compañeros aseguró que ese era su secreto. La joven ha comenzado explicando que en el colegio sufrió 'bullying', lo que hizo que tuviese una infancia muy dura. "Esto me hizo aprender y ahora estoy aquí y es difícil hacerme daño".

Telecinco

A esta difícil situación se unió la complicada relación que ha tenido con sus padres. "Mi padre ha tenido un carácter muy difícil, a veces violento, pegaba a mi madre, a veces también a nosotros y un día mi madre cogió la fuerza para dejarlo", ha explicado visiblemente emocionada. Emmy ha desvelado que desde entonces su relación con su progenitor empieza a romperse. "Nunca llamé a mi padre 'papá'".

Durante la separación de sus padres, Emmy ha reconocido que se dio cuenta de que él nunca le quiso. "Mi padre no me quería, eso lo dejó muy claro, solo quería que mi madre le pagara dinero. Solo nos quiere hacer la vida difícil. No nos quería de verdad. Nos ha dicho que hemos muerto para él".

Telecinco

Sin embargo, él no fue con el único con el que tuvo problemas, con su madre también sufrió un gran distanciamiento tras mudarse a España. La joven ha reconocido que abandonó el colegio porque no quería estudiar en un sitio en el que no dominaba el idioma. Tras esto, tuvo grandes problemas que hicieron que ella se alejase de su madre. "Estaba completamente sola, ya no tenía familia y me sentía como una chica sin padres". Una situación que parece que ahora ha mejorado, aunque ha reconocido que nunca podrá olivar lo mal que lo pasó. "Ella me ha hecho mucho daño y es una cosa que me va a afectar toda mi vida".

Un amor tormentoso

Tras esto, la joven ha comentado que a los 18 años comenzó a salir con una persona de 37. "Fue una relación de dos años muy tóxica. No quería salir porque no tenia a mucha gente que me quería a parte de él". La joven ha confesado que ella sentía que era el único que le quería en el mundo. "Nos pegábamos en discusiones. No era solo violencia verbal, sino también física. Llegó a momentos tan graves que hubo amenazas de muerte hacia mi familia si no volvía con él".

Telecinco

Sin embargo, a pesar de todos estos momentos duros que ha tenido que vivir, la joven ha reconocido que ahora ya está más recuperada y que siente que está viviendo su mejor momento."Estoy bien con mi madre y la puedo hacer que esté orgullosa y feliz. Estoy empezando un nuevo capitulo en mi vida en la televisión en España", ha indicado dejando claro que está deseando ver qué le depara esta nueva etapa.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io