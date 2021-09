Javier Bardem ha vuelto al trabajo tras la muerte de su madre, Pilar Bardem, el pasado mes de julio

El actor está rodando 'Lyle Lyle Crocodile' en Nueva York

Alucinando nos hemos quedado al ver las imágenes que nos han llegado de Javier Bardem desde la otra punta del charco. El actor se encuentra rodando en La Gran Manzana la película 'live action' del cuento infantil 'Lyle Lyle Crocodile', que cuenta las aventuras de un cocodrilo que vive en Nueva York. Está basado en un libro de 1962 del escritor Bernard Waber, y para conseguir que el actor se pareciera a uno de sus protagonistas ha tenido que pasar bien por chapa y pintura: ¡está IRRECONOCIBLE!

Con una peluca que le llegaba hasta el cuello y cierta calvicie en la coronilla incluida, Javier se dejaba ver por el set de rodaje con varios looks de caracterización. En uno de ellos hacía de hincha del equipo 'Aligators' con un look que nos recordaba más a una mezcla entre los 'oompa loompa' de 'Charlie y la fábrica de chocolate', Mario Bros y el Chavo del 8, entre el pelucón y los pantalones de tiro alto, pero es que el otro look también se las traía...

Gtres

Gtres

Con una camisa estampada, pantalones de color granate subidos hasta casi los sobacos y una chaqueta azul, el actor grabó algunas escenas de acción. Eso sí, lo peligroso se lo dejó a su doble que, vestido igual que él, se jugó el tipo para que al marido de Penélope Cruz no le pasara nada. Todo de buen rollo, claro, que si uno se lleva los 'tortazos' por ti, qué menos que ser simpático con él...

Gtres

Gtres

Entre toma y toma, y hasta que le tocara volver a rodar, Javier se relajó y comió algo mientras el equipo de caracterización le atusaba el look. Por cierto, se prevé que la película esté lista para agosto de 2022.

Gtres

Javier apenas está teniendo descanso: hace sólo unos días presentó su nueva película, 'El buen patrón', del director Fernando León de Aranoa, una sátira sobre un empresario sin escrúpulos dispuesto a todo por ganar dinero y un premio. La presentación tuvo lugar el pasado día 21 en San Sebastián, y tras aquello cogió un vuelo para presentarse en Nueva York y ponerse con su nuevo proyecto. Vamos, ¡un no parar!

