A Yoli Claramonte y su recién estrenado marido, Jorge, se les ha agotado ya el tarrito de la vergüenza, y es que después de hacernos asistir a su parto en primera persona, los tortolitos han decidido que era una buena idea mostrarnos su noche de bodas. Evidentemente, y aunque les ha costado un poco porque tienen dos niñas de las que hacerse cargo, han conseguido tener una bonita noche de pasión, pero antes de eso hemos podido ver cómo se ha ido calentando el ambiente...

Mediaset

Ha sido en su canal de mtmad donde la pareja ha mostrado siempre su día a día, y esta vez (aunque se lo podrían haber ahorrado) no iba a ser menos: con un juego que les iba diciendo planes eróticos al azar, los dos han ido calentándose mutuamente, pero les ha costado: "Estamos un poco apagados porque no es una noche de bodas al uso con dos niñas: una está despierta, la otra está berreando...", se quejaba Yoli, aunque los dos se mostraban de lo más felices por haberse casado, no así por no tener una noche de bodas tranquila en la que pudieran dedicarse todo el tiempo que quisieran...

Mediaset

Mediaset

Finalmente, Yoli ha sacado un papel en el que se les retaba a encender velas y darle al otro un masaje con luz tenue. Jorge se ha venido arriba, se ha quitado la camiseta y se ha puesto en posición mientras ella se subía encima de él a masajearle mientras le llamaba 'papi'... y tanto sobeteo por aquí y por allí ha hecho que al final el chico cogiera a su novia, empezara a darle besos y sólo se acordara de apagar la cámara antes de que empezaran los fuegos artificiales: "Vamos a ir cortando esto. Vamos a hacer el amor", anunciaba Jorge feliz. Desde luego, agradecemos que los influencers nos enseñen sus vidas sin filtros, con lo bueno y lo malo, aunque hay cosas que no nos importa que se guarden para su intimidad...

Mediaset

