Está claro que el uso de las mascarillas les ha venido a los famosos fantásticamente para tratar de pasar desapercibidos. Sin embargo, cuando eres Gigi Hadid, ni con esas consigues que los paparazzis te saquen una foto haciendo tu día a día, como con las fotos que tenemos de la modelo paseando con su pequeña, Khai, por Nueva York. La joven, de 26 años, salió con una amiga por las calles de la Gran Manzana a tomar el fresco un ratito, y de esta guisa vimos a la top dando una vuelta.

Un gorro calado hasta las cejas, la mascarilla dejando ver sólo los ojos... está claro que Gigi tenía intención de ir prácticamente de incógnito, porque ahora que se ha demostrado que en espacios abiertos el COVID no se propaga tanto como se pensaba, tanto gorro y tanta mascarilla ¡casi que nos sobran!

Gtres

Gigi apostó por un modelito mega cómodo, de los que cualquier hija de vecina se pondría para hacer dos recados: una camiseta básica, un pantalón de chándal y unas zapatillas de deporte. Eso sí, que fuese con ropa de deporte no quita para que pasee, literalmente, los lujos por la calle, porque ese carrito en el que va su pequeña es de lo más especial...

Gtres

Evidentemente, siendo hija de Yolanda y Mohamed Hadid, la chiquilla no podía tener un carrito al uso (y menos prestado, como hacen muchos mortales. ¡Por favor!), sino que tiene uno de lujo... literalmente, porque cuesta 1900 euros. ¿Y qué tiene de especial? Pues no sabemos: sólo que es de la exclusiva marca Cybex y que, además, se trata de una colaboración con el diseñador de Moschino, Jeremy Scott. Bonito es, claro, en negro y dorado... pero habrá que ver si realmente vale lo que cuesta. Desde luego, la nena parecía ir en la gloria, porque a Gigi no se la veía preocupada por que la pequeña Khai estuviera llorando...

