Demi Lovato cree firmemente en que los extraterrestres existen. Y no sólo eso: es que la cantante, de 29 años, ha revelado, cuando está a punto de estrenarse una docuserie que protagonizará para la plataforma Peacock TV, que ella misma ha tenido una experiencia paranormal y la ha vivido en sus propias carnes, calificándola de "hermosa" e "increíble" cuando en el desierto del parque nacional de Joshua Tree pudo avistar un OVNI: "Salimos al desierto y vi un platillo azul que estaba a unos 15 metros de distancia, tal vez menos. Era como si flotara sobre el suelo. Bajó a los tres metros, como si me siguiera", ha comentado en el avance de 'Unidentified with Demi Lovato'.

De esta forma, Demi adelantaba cómo iba a ser esta docuserie (que se estrenará el próximo 30 de septiembre), en la que no estará sola: "Me pongo en marcha con mi mejor amigo, Matthew, y mi hermana Dallas para investigar lo inexplicable y lo no identificado", añadía.

En el tráiler que Demi ha publicado en su Instagram se puede ver cómo no sólo acude con su amigo y su hermana a diferentes lugares "para entrar en contacto con la verdad", sino que cuenta con varios expertos que les ayudarán a identificar si puede existir vida más allá de nuestro planeta... o si ya están aquí.

"¿Y si los extraterrestres no están recorriendo años luz para para visitarnos? ¿Y si ya están entre nosotros?", se pregunta Demi. Es más, ella es firme defensora de que los alienígenas están en la Tierra "esperando a que les tendamos la mano", y que, mientras tanto, ella siente que 'la protegen': "Lo que hay ahí arriba vigilándome, si es que lo hay, está intentando protegerme de mi peor enemiga, que soy yo misma", ha revelado refiriéndose a las malas decisiones de su pasado.

Las declaraciones de Demi no han dejado indiferente a nadie, pero lo que está claro es que siempre va con la verdad por delante: fue este mismo 2021 cuando quiso confesar al mundo su larga lucha contra el alcohol y las drogas, que casi le cuestan la vida al sufrir un infarto y tres derrames por varias sobredosis que la dejaron tan mal físicamente que casi tuvo que volver a aprender a leer: "Me quedé con daño cerebral y todavía estoy lidiando con los efectos. No puedo conducir vehículos porque tengo puntos ciegos en la vista. Durante mucho tiempo no pude ni leer", reveló en su documental para YouTube Originals, 'Dancing with the devil'.



