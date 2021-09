Rauw Alejandro ha sido el invitado de la noche de 'El Hormiguero', y aunque algo tímido, ha disfrutado de la experiencia. El cantante tiene muchos fans en España y estaba en el programa para promocionar su gira que comienza en Madrid. Para ese y el resto de los conciertos de su gira las entradas se han agotado, y es que es el artista del momento. Se ha visto la personalidad tan humilde que tiene Rauw Alejandro, ya que cuando empezó a cantar sentía los mismo que en los conciertos de ahora. "Iban unas 50 personas, pero yo los disfrutaba de la misma manera", comentaba a Pablo Motos.

El presentador no pudo evitar destacar que el tema Todo de ti se ha convertido en un hit mundial. Rauw Alejandro se sinceraba en el programa sobre el tema: "Desde la noche en la que la hicimos sabíamos que era una canción con otra vibra, pero superó todas nuestras expectativas", añadió sobre el exitoso tema que no paró de sonar durante toda su visita al programa.

Antena 3

Al de Requena le era inevitable no preguntarle al artista por su relación con Rosalía después de salir publicadas imágenes suyas juntos en redes sociales: "Has hecho un vídeo en TikTok con ella y hay un millón de rumores por ahí que no sé si son ciertos o no: ¿Qué tal es vuestra relación?", y Rauw no se aguantaba la risa.

El puertorriqueño señaló que "muy guay, muy bien. Nos vemos mucho, la última vez que he hablado con ella ha sido minutos antes de empezar el programa". No quería hablar mucho y se le notaba bastante vergonzoso, pero Pablo Motos le quitaba importancia. El presentador admira a la catalana y le mandaba recuerdos para que la próxima vez que hablasen se lo trasmitiera.

