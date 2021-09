"Es un buen día para la Justicia". Con estas palabras se pronunciaba el abogado de Britney Spears, Matthew Rosengart, tras conocer que la jueza Brenda Penny había accedido a todas las peticiones que Britney Spears había hecho en la última vista, siendo la principal de ella revocar la tutela que su padre, Jamie Spears, ejercía sobre ella desde hace ya 13 años, y por la que obtuvo el control tanto de su vida pública (decidía hasta lo que se publicaba en la cuenta de Instagram de la cantante) como de la privada (la obligaron a ponerse un DIU para no tener hijos con su actual pareja, Sam Asghari, con el que tampoco podía casarse).

Lo primero que ha hecho la jueza Penny ha sido revocar todos los poderes que Jamie y un surtido grupo de empresarios y abogados tenían sobre Britney, y ha nombrado un nuevo tutor legal para Britney. Esto no significa que todo vaya a seguir igual para ella, sino todo lo contrario: esta nueva persona se encargará de analizar más de una década de informes, pero previsiblemente el suplicio acabará para la intérprete de 'Bombastic love' el próximo 12 de noviembre, fecha para la que la Corte Superior de Los Ángeles ha programado la siguiente vista.

Después de que Britney contara en la sala hace unas semanas que su padre tenía una asignación económica superior a la de ella y que llevaba trabajando años sólo para enriquecer a su padre y a todo el equipo que la acompañaba, la magistrada calificó de "tóxico" el control de Jamie Spears sobre su hija, de modo que ordenó la suspensión de la tutela con efecto inmediato. "Creo que la suspensión de Jamie Spears como tutor es lo mejor para los intereses de la tutelada", aseguró ante la prensa y ante alrededor de 500 fans de Britney que se habían congregado a las puertas de la Corte Superior de L.A, que celebraron con efusividad la noticia.

La popular youtuber Glozell, a las puertas de la Corte Superior de Los Angeles para pedir la libertad de Britney Spears. Ha sido muy activa con el movimiento #FreeBritney Gtres

Precisamente esa toxicidad ha sido lo que ha hecho que Jamie haya sido apartado de la tutela de su hija: hace años salió a la luz que habría mandado colocar micrófonos para interceptar llamadas y mensajes y así controlar los pasos de su hija, incluso las comunicaciones con sus abogados. Por cosas como esta, Britney ya anunció ante el juez que, de conseguir que se revocara la conservaduría, tomaría acciones legales contra todos.

Rosengart, que agradeció la presión ejercida por el movimiento #FreeBritney (que, sobre todo, ha ayudado a poner el foco sobre la situación de la cantante y a acelerar los procesos), también ha sido muy duro con el señor Spears desde que este mismo año se convirtiera en el nuevo abogado de Britney: "Britney Spears ha sido abusada por este hombre durante la última década y desde su infancia", sentenció públicamente, refiriéndose a él como una persona que no podía hacerse cargo de la tutelada al tener problemas con el juego y con el alcohol.

