Susana Molina decidió romper con Gonzalo en 'LIDLT' por su comportamiento al darse cuenta de que no estaba enamorada de él y se fue sola del programa

El sevillano aún no ha superado la ruptura con su ex después de dos años

Gonzalo Montoya lo perdió todo el día que decidió embarcarse en la aventura de 'La isla de las tentaciones'. El sevillano y su ahora ex, Susana Molina, terminaron rompiendo en el programa cuando ella, al ver el comportamiento de él y sus feos comentarios, se dio cuenta de que no estaba enamorada de su novio, y decidió dejarle en la hoguera final para emprender una nueva vida de soltera. Él, con mucho dolor, tardó en aceptarlo y le pidió en varias ocasiones volver, pero ella se mantuvo firme: no quería saber nada más de Gonzalo después de casi 7 años de relación (que surgió, por cierto, en otro reality: 'Gran Hermano')

Hoy, dos años después (la primera edición de 'LIDLT' se grabó en el verano de 2019), ella continúa feliz con su vida reconvertida en influencer de altura (tiene más de un millón de seguidores en Instagram), pero él sigue recogiendo los pedazos de su corazón roto, y lo ha confesado en 'La última tentación': "No me he vuelto a enamorar ni creo que vuelva a querer como la he querido a ella. Cuando quieres a una persona por encima de todas las cosas, que prefieres por ejemplo que te pase algo malo antes a ti que a ella, no creo que vuelva a sentir algo así", le confesó a Sandra Barneda.

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

En ese momento, Gonzalo se echó a llorar, y aunque reconoce que está haciendo todo lo posible por verse bien y superar aquello, le está costando: "No pensé que me iba a derrumbar así", apuntaba entre lágrimas. Estoy contento porque me hacía falta sentir este tipo de cosas. Necesito saber que estoy bien, que estoy sano".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Confirma la relación de Susana con Cepeda

Fue a principios de 2020 cuando, tras la emisión del programa, saltó la noticia de que el ex triunfito Luis Cepeda y Susana podían haber empezado una relación. Nunca nadie confirmó ni desmintió nada, y aquello al final quedó en papel mojado, pero juntos estuvieron a juzgar por las palabras de Gonzalo: "Yo no me presenté al reencuentro de la casa, seis meses después, y le escribí una carta", ha explicado en una conversación con sus compañeros de villa en el programa, algo que al final pasó sin pena ni gloria: "Se me están poniendo los pelos de punta. Ella ya estaba entonces con Cepeda, fíjate lo que le iba a importar la carta...", añadía el sevillano. "Ahora está con el veterinario. Contra un veterinario no se puede hacer nada", dijo con humor.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io