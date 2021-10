El verano de los famosos: María Castro disfrutó de las vacaciones en familia.

Maia y Olivia, así se llaman las hijas de María Castro. Descubre los nombres más originales de los hijos de los famosos.

María Castro confiesa que está abierta a tener más hijos y está preparando el bautizo de la pequeña, Olivia, en Pedraza. No se puede quejar: le va bien en su matrimonio con José Manuel Villalba con quien tiene a dos hijas, Maia, de cinco años, y Olivia que cumple uno, y no para de trabajar, aunque dice que ahora con la gira de teatro le cuesta separarse de sus pequeñas. La gallega fue la encargada de dar el cheque de 20.000 euros, que la marca farmacéutica Arnidol ha conseguido para la Fundación Aladina, presidida y fundada por Paco Arango, que lucha contra el cáncer infantil.

Supongo que por ser madre este tipo de iniciativas o causas te llegan más.

Igual sí, pero es una enfermedad horrible y cuando la padecen los niños es mucho peor y te llega más al corazón.

¿Habías trabajado ya con la Fundación Aladina?

Sí, me encanta el trabajo que hacen. Paco Arango es maravilloso. La cantidad que ha conseguido Arnidol es fabulosa. Ya sé que toda ayuda es poca. Por la cantidad de ERTES que ha habido por el coronavirus, muchas familias necesitan ayuda económica, y sólo de pensar tener a un niño malito con cáncer, tiene que ser horroroso.

Paco ha hecho varias películas tratando esta temática, ¿te ha ofrecido un papel en la próxima?

La verdad es que no, pero yo estaría encantada de trabajar con la Fundación Aladina en cualquier cosa, y si es en una película mucho mejor.

Ana Ruiz HEARST

¿Qué proyectos tienes?

Este verano he estado trabajando. He hecho dos películas: “Mamá está en las redes” y “El juego de las llaves”. Son comedias. Aunque te tengo que reconocer que ha sido un poco caos por las niñas. Y he empezado la gira de teatro con “La coartada”, que en abril traeremos a Madrid.

¿Por qué dices que ha sido un caos por las niñas?

Porque yo estaba todo el día trabajando, suerte que tengo a mi marido y a los abuelos, que han disfrutado de sus nietas. Además, yo tenía que amamantar a la pequeña. Pero reconozco que hemos salido airosos.

Has empezado la gira, ¿te cuesta separarte de las niñas?

Claro que sí, pero son sólo los fines de semana.

Este 1 de octubre es el cumple de Olivia, ¿vas a hacer la tarta?

Por supuesto, aunque lo disfrutará más Maia porque la pequeña cumple un añito. Estamos preparando el bautizo de Olivia, será en Pedraza como lo hicimos con Maia, misma iglesia y mismo cura.

¿Te apetece tener más hijos?

No lo descarto. Yo siempre he dicho que quería tener más de un hijo, porque creo que es bonito tener un compañero de viaje, que es para siempre.

