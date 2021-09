Marta Peñate confiesa un duro episodio de su pasado hasta ahora desconocido

Marta Peñate ha decidido sincerarse a través de su canal de 'Mtmad' desvelando un duro episodio de su pasado que hasta ahora había sido desconocido. Tras hablar abiertamente del fin de su amistad con Inma Campano, la ex gran hermana ha decidido invitar a su casa a Steisy y Pablo. Junto a ellos, ha pasado una divertida cena en la que se ha abierto como nunca antes, confesándoles algo de lo que hasta ahora no había querido hablar delante de una cámara.

Todo ha surgido después de que el novio de Steisy le preguntase cómo conoció a Lester. "Yo estaba en ese momento con una persona y le puse los cuernos con él", ha indicado. Tras esto, ha reconocido que ese novio que tenía cuando conoció a Lester le maltrataba. "Sufrí un tipo de maltrato físico por parte de él", ha desvelado, confesando que fue un maltrato que se repitió hasta en tres ocasiones.

Mtmad

Sin embargo, tras conocer a Lester tuvo el valor suficiente para llamarle por teléfono y decirle que le había puesto los cuernos. "Estuve con él dos años. Le llamé con Lester delante y le dije que le había sido infiel". Además, ha explicado que en ese momento, el participante de 'La última tentación' le pidió que se quedase durmiendo con él esa noche tras ver lo mal que ella estaba. "Yo estaba echa un mar de lágrimas, justo antes de estar con Lester mi ex novio había vuelto a...", ha explicado. Sin embargo, ella prefirió marcharse para hacer otra cosa. "Le dije que no y me fui a un hotel de meditación", ha indicado.

La canaria ha reconocido que es muy difícil salir de ese tipo de situaciones, ya que al principio siempre intentas justificarlo. "Piensas que fue sin querer, que es porque tiene un carácter nervioso, que no lo volverá a hacer.. Al menos eso pensé yo las dos primeras veces".

Mtmad

Por su parte, Steiys, que también fue maltratada por parte de una de sus ex parejas, ha indicado que luego hay que tener mucho cuidado porque es muy fácil entrar en otra relación tóxica. "Al final casi siempre ocurre que sales con otra persona con la que mantienes una relación que sigue siendo tóxica pero piensas...'bueno, al menos no me levanta la mano'", ha reconocido.

Sin duda, un duro recuerdo que Marta Peñate ha querido zanjar rápidamente cambiando de tema para hablar de otras cosas durante la cena. "Nunca antes lo había dicho", ha reconocido la ex gran hermana, que parece totalmente recuperada de ese duro episodio de su vida.

