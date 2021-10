Alba Carrillo tiene un nuevo 'objetivo' tras su ruptura con Santi Burgoa. En el nuevo número de la revista Qué Me Dices! que ya está en tu kiosco podrás descubrir en quién ha puesto sus ojitos la colaboradora de 'Ya es mediodía'. Es alto, guapo y participa en un reality de Mediaset: efectivamente es Luca Onestini. El hermano de Gianmarco participa en 'Secret Story' junto a Lucía Pariente, la madre de Alba, y la nueva colaboradora de 'Sálvame' ya le ha tirado la caña. En una de las galas del programa, Carlos Sobera quiso saber cómo estaba Carrillo tras su ruptura y ésta aprovechó para hacer una petición: "Es una pena muy grande que Luca no quiera tener novia porque a mí él me encanta y ahora estoy soltera, así que si me subís a la casa, feliz…", soltó.

Carlos, alucinado con lo que estaba pasando, no quiso perder la oportunidad que Alba le estaba poniendo sobre la mesa y entró en el juego: "Pues tu madre no tiene muy buena relación con Luca…" "Ella se lleva mal con todos mis novios, pues con otro más...", contestó Alba partiéndose de risa. Y por si quedaba alguna duda sobre sus intenciones con Luca Onestini, insistió a los directores de 'Secret Story': "Lo digo de verdad. No me importaría hacer una visita a la casa para verle en vivo y en directo. No me importaría conocerle. Es un hombre que me encanta…", añadió.

Después, retomó el tema de su soltería: "Al final el amor es una patraña… Es mejor perder a un novio que perder un riñón", soltó muy risueña. Alba intenta poner, al mal tiempo, buena cara pero, horas después, en 'Ya es mediodía' explicó algo más sobre su ruptura con el periodista. Aunque había anunciado que se tomaría un 'break' en su trabajo, su padre le dijo que su madre, que está en 'Secret Story', necesitaba de su apoyo y ha vuelto al trabajo con fuerza tanto en el 'Fresh' como en 'Sálvame' donde es uno de los nuevos fichajes.

"Le quiero muchísimo, es una persona muy importante, lo ha sido y espero que lo siga siendo. Ahora mismo estoy un poco enfadada, si no no lo hubiéramos dejado, pero en cuanto podamos hablar y normalizaremos, va a ser una persona importante en mi vida... Le agradezco muchísimas cosas, pero en la vida las cosas cambian y no pasa nada, hay que evolucionar como pareja, pero no como personas" y confesó que, durante el verano, había roto varias veces pero que no había trascendido. Por su parte, Santi Burgoa solo se ha pronunciado para decir "Estoy estupendamente".

Santi se suma a la lista de fracasos amorosos de Alba. El primero, Fonsi Nieto. Con el piloto empezó a salir en mayo de 2010 y, tras varias idas y venidas y un hijo en común, Lucas, que nació el 17 de octubre de 2011, rompieron definitivamente en octubre de 2012. Después, Alba conoció a Feliciano López en enero de 2013. Se casaron el 17 de julio de 2015. El 1 de marzo de 2017 ya estaban separados. Después llegó a su vida el ingeniero David Vallespín. Con él estuvo año y medio.

