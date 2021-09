Hiba Abouk ya no esconde su embarazo con un ajustado modelito en el desfile de Balmain

La actriz dio la campanada en San Sebastián luciendo por primera vez barriguita

Así hablaba de su primer hijo, Amín, hace sólo unos meses

La actriz Hiba Abouk tiene un nuevo motivo para sonreír en su vida, y es que recientemente se ha sabido que está esperando su segundo hijo con el futbolista marroquí Achraf Hakimi. La protagonista de 'El príncipe' había decidido esperar un tiempo para mostrar sin miedo su barriguita, y aunque dejó claro su estado hace sólo unos días en el Festival de San Sebastián, ahora ha viajado a París para la Semana de la Moda y ha enmarcado bien su nueva 'curva de la felicidad' con ajustados modelitos.

Bien conjuntada con su chico, la pareja se ha paseado estos días por la Ciudad de la Luz para acudir a desfiles y eventos varios (aunque ella no habrá podido beberse ni una triste copita de champagne), primero al de Saint Laurent, a donde acudió con un vestido negro corto y tacones de infarto, y luego al de Balmain, para el que posó en el photocall presumiendo de embarazo.

Al desfile de la firma francesa liderada por Olivier Rousteing no acudieron solos, porque numerosas caras conocidas del panorama celebritero español se desplazaron a la capital francesa para disfrutar de la velada, como Pelayo Díaz, que acudió con un ¿jersey? que tenía más cristales de adorno que tela, y su ya característico pelo rapado rubio platino (¡con lo que él fue con su tupé...!).

Tampoco faltó uno de nuestros modelos más internacionales, Jon Kortajarena (amigo de la casa francesa, que ha desfilado con ellos en varias ocasiones), que se lo pasó pipa con Alejandra Onieva, aunque sin duda quien más llamó la atención no fue una española, sino una brasileña, y no sólo por su impresionante porte y físico, sino por lo poco discreto de su modelito: Alessandra Ambrosio, que no dudó en plantarse un amplio jersey amarillo fosforito con una falda de lentejuelas plateadas.

