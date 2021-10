Cristina Porta parece tener claro el motivo por el que Sandra Pica no se lleva bien con ella. La concursante de 'Secret Story' no ha dudado en sincerarse con Luca Onestini confesando que entre ellas dos existe un nexo de unión que podría haber afectado a la relación que tienen ahora en la casa. En concreto, la periodista se estaba refiriendo al futbolista Borja Mayoral, con quien ella mantuvo una relación y al que más tarde se vio junto a la ex de Tom Brusse.

"Este verano, que yo ya hacía un año que lo había dejado con mi ex, salen fotos de ella con Borja", le ha dejado caer a su compañero haciéndole entender que entre Sandra y él pasó algo más a pesar de que ella lo negó en más de una ocasión. "Mucha gente comenzó a decir mi nombre pensando que yo seguía con él", ha indicado. De hecho, está segura de que muchos, al ver que las dos entraban en la casa, pensaron que eso era "la guerra" entre ambas.

Telecinco

Sandra Pica ya había dejado caer a sus compañeros que conocía perfectamente la relación que Cristina tuvo con Borja. "Yo sé cosas de por qué terminó su relación y yo lo habré hecho mal pero lo suyo creo que es peor", les confesaba al resto de concursantes. Una frase que, al parecer, llegó a oídos de la periodista, que no le hizo ninguna gracia. "Dudo que cuente algo porque mi ex trabaja donde trabaja y no creo que se meta en esas movidas. Creo que por ese motivo ella no me traga desde el minuto uno".

Una hipótesis que la ex concursante de 'La isla de las tentaciones' no ha dudado en negar en cuanto ha escuchado todo lo que se ha dicho sobre ella. "Él tiene novia. Es verdad. Me reafirmo en que su novia estuvo presente. Mi enemistad con Cristina no va por ahí", ha dejado claro. "Lo que me aleja de ella es que tiene mucha prepotencia, soberbia y aire de superioridad".

Telecinco

Tras esto, Cristina Porta se ha mostrado de acuerdo con ella, reconociendo que este pasado en común no ha sido un obstáculo entre ellas. "Creo que tenemos personalidades muy diferentes y que aunque no hubiese existido esto tampoco tendríamos una conexión", ha confesado intentando dar el tema por zanjado tras recalcar que ella nunca ha vendido su relación a los medios y que no quiere que ahora se comience a hablar sobre eso.

