El cantante ha querido responder a los rumores que le relacionaban con Kim Kardashian: ¿han estado saliendo?

La noticia saltó a verles juntos en la fiesta de cumpleaños de Victoria Beckham en abril

Maluma no tiene ni idea de quién ha empezado los rumores sobre su posible relación con Kim Kardashian, pero dado que después de meses y meses continúan en el candelero, el cantante de 'Hawái' se ha visto a obligado a contar si realmente ha pasado algo o no entre ellos. Ha sido en la revista L'Officiel Hommes donde ha hecho sus declaraciones ahora que saca nuevo disco (que se llama '7 días en Jamaica'), y ha aprovechado para hablar de ello aunque no acostumbra a contar cosas de su vida privada: "estuvimos juntos en el desfile de Dior. Allí la conocí por primera vez".

Sin embargo, ha negado que pasara nada entre ellos, y que si tienen algún tipo de relación, es simplemente de amistad: "Ella también estaba allí con su hermana Kourtney. La gente empezó a hablar de ello. No sé por qué empezaron a preguntarle eso. Tal vez porque ella se estaba divorciando y todo eso, ¿sabes?". "Somos buenos amigos. No hablamos tan a menudo, pero somos buenos amigos y siempre nos deseamos lo mejor".

Maluma y Kim Kardashian junto a Kourtney Kardashian y la modelo Winnie Harlow en el desfile de Dior en Miami en 2019 Gtres

Posteriormente coincidieron este mismo año de nuevo en el cumpleaños que Victoria Beckham celebró en el hotel 'The Goodtime', también en Miami, y las fotos que se han publicado del evento dejaron patente que, efectivamente, se llevan la mar de bien, por lo que los rumores se reavivaron. Kim ya dijo poco después de aquella fiesta que "es un buen chico", pero negó cualquier tipo de relación sentimental.

Creo que no es posible superar a Kim y Maluma en la misma foto💥#Maluma #KimKardashian pic.twitter.com/0Iz6FLbK7g — Liz🦋 (@malumassoul) April 17, 2021

Que se sepa, Maluma lleva soltero desde que en 2019 rompiera con Natalia Barulich (y se liara parda porque se dijo que luego ella empezó a salir con Neymar, coleguita de Maluma), y ahora que Kim ha puesto punto y final a su matrimonio con el rapero y diseñador Kanye West, tampoco estaría tan mal ver a la estadounidense y al colombiano disfrutar un poquito juntos, ¿no?

