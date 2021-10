Stella del Carmen ha decidido eliminar uno de sus apellidos porque 'no lo utiliza'

Así fue el estreno de Stella en una alfombra roja

La hija de Antonio Banderas está a punto de empezar una nueva vida hasta con nuevo nombre, y aunque dé la impresión de que está huyendo de la CIA, no es así. No, no va a dejar de llamarse Stella del Carmen, que es como se llama y como todos la conocemos, pero sí va a hacer un pequeño cambio burocrático con sus apellidos y va a hacer desaparecer el de su madre, Griffith. Así, de un plumazo. Pero ¿por qué?

Según ha revelado el medio 'The Blast', la petición ya está en marcha en los Juzgados de Los Angeles, y sería simplemente porque en su vida cotidiana no usa su apellido materno, ni siquiera para rellenar formularios ni firmar documentos oficiales, por lo que, como en EEUU además sólo se suele usar un apellido (de hecho muchas familias directamente no registran a sus hijos con dos, sólo con uno), este nuevo nombre se ajustaría más su uso diario. Es más: tener dos nombres y dos apellidos le ha complicado a veces el papeleo, y ha vivido situaciones en las que le han puesto 'Carmen' como apellido, cuando realmente es Domínguez. Y es que los americanos no entienden esta manía nuestra de tener dos apellidos y, además, en su caso, nombre compuesto...

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Esto, por supuesto, no tiene nada que ver con la relación que tenga con su madre, con la que se lleva divinamente, ya que éste es un trámite común en EEUU. De hecho, hace sólo unos días Melanie publicó, por el Día Nacional de las Hijas, un carrusel de fotos en Instagram con su madre, Tippi Hedren, y sus dos hijas, Stella y Dakota Johnson, presumiendo de buen rollo.



This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¿Cambiará Domínguez por Banderas?

Aunque todos conocemos a su padre como Antonio Banderas, 'Banderas' es el segundo apellido del actor malagueño (a pesar de que realmente es Bandera, en singular), cuyo nombre real y completo (el que aparece en el DNI) es José Antonio Domínguez Bandera, por lo que el nombre de Stella en realidad es Stella del Carmen Domínguez, y así es como saldrá en sus documentos oficiales. Sin embargo, en sus redes sociales ella tiene puesto que su nombre es 'Stella Banderas'. ¿Preferirá Banderas como apellido artístico? ¿Querrá hacer camino a la sombra de su padre?

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io