Estela Grande ha revelado que uno de sus sueños es convertirse en madre, y ha dado una fecha

Estela Grande no puede estar más feliz al lado de su nuevo novio, el futbolista del Getafe Club de Fútbol B Juan Iglesias, y no es que tenga prisa en hacer planes de futuro con él, pero, en una reunión de amigas, Estela ha confesado que está dispuesta a convertirse en madre, y antes de lo que pensamos, porque a pesar de que sólo llevan saliendo unos meses ¡lo quiere todo con él!

Ha sido en su canal de mtmad donde, entre risas, las dos amigas de Estela han tenido que adivinar cosas sobre ella para saber quién la conoce mejor, y aunque la cosa ha quedado bastante empatada, lo que sí han adivinado ha sido cuándo va a querer Estela convertirse en madre, ya que tienen un pacto: de aquí a dos años ¡todas con bombo!

Su idea es poder vivir en la misma urbanización que sus amigas y que los niños se críen juntos para que también se hagan amigos. Incluso una de sus amigas se ha aventurado a decir que quiere que, de mayores, 'se líen, se casen y seamos familia', algo que a Estela no le ha hecho tanta gracia: "Ay no, eso no. Eso me ha cortado el rollo", ha dicho entre risas.

Parece que, a sus 27 años, y tras firmar su divorcio de Diego Matamoros, la ex gran hermana VIP ha rehecho su vida de arriba a abajo: tiene un piso nuevo (o, más bien, pisazo, porque se ha mudado a un espectacular ático dúplex a las afueras de Madrid con Juan), tiene novio nuevo, se ha alejado de la tele y se ha centrado en su vida como imagen de marcas e influencer... vamos, que es otra. Ahora ya hace planes de futuro con su churri, al que adora, y parece que la cosa va hacia adelante. ¿Pensarán primero en boda, o serán de los que prefieren que su hijo les lleve las arras? ¡Estamos deseando saber más de esta parejaza!

