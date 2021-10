Fue el pasado mes de agosto cuando Melodie Peñalver anunciaba a través de sus redes sociales su ruptura con Beltrán, el joven al que conoció a su paso por ‘La isla de las tentaciones’. "Bueno, ya que nuestra relación empezó en televisión y siempre ha sido pública creo que os debo una explicación. Beltrán y yo ya no estamos juntos por motivos que no vienen al caso. Sentía la necesidad de hacerlo público. Solo pido respeto, ya que están siendo unos días muy difíciles para mí. Gracias", apuntó la joven sin dar más motivos sobre la ruptura. Ahora, un mes después de su ruptura, Melodie ha confesado que vuelve a tener contacto con Beltrán.

La joven ha confesado que se sigue haciendo muy difícil para ella afrontar que ya no están juntos, porque es complicado superar una ruptura, sobre todo para ella que vive las cosas de manera muy intensa.

"Sé que solo he pasado un año con esa persona, pero hemos vivido muchos momentos juntos y está siendo muy difícil. Es cierto que en estos últimos días hemos vuelto a hablar y estamos manteniendo un poco el contacto, pero seguimos separados y por el momento creo que va a seguir así", explicaba Melodie con la voz entrecortada. ¿Será esta una manera de decir que pueden darse una segunda oportunidad?

Confesando que todavía le duele mucho hablar con el que fuera su novio, la colaboradora del debate de 'La última tentación' se ha sincerado sobre la actual relación que mantienen, aclarando en qué punto se encuentran en este momento que es la de estar retomando el contacto poco a poco. Además, en este capítulo Melodie ha cometido una locura durante su viaje con Dorothy, muy ilusionada por marcar para siempre en su piel este drástico cambio de vida que acaba de empezar: se ha tatuado una carita sonriente junto a su amiga que tan bueno rollo le transmite. "Doro es una persona muy especial para mí, me veréis pasar mucho tiempo con ella porque de verdad que me transmite mucha energía y este viaje ha sido muy necesario", confiesa desde Punta Umbría, Huelva.

"Con este tatuaje quiero recordar que siempre hay que ver el lado positivo de las cosas aunque penséis que yo no sonrió o que soy una persona estática. Pero mi única finalidad en la vida es ser feliz aunque es algo que bastante complejo. Hay personas que necesitan tocar fondo, eso no significa que yo haya tocado fondo, pero es una nueva etapa en mi vida y quiero que sea algo para recordar", ha explicado sobre su tatuaje de la carita sonriente con su amiga Doro.

Junto a ella ha celebrado su 30 cumpleaños por todo lo alto con una gran fiesta rodeada de influencers y tiktokeres como Daniel Marrero, Eva Cast o Victoria Caro, con los que ha hecho muy buenas migas. La joven ha confesado que necesitaba ampliar su círculo de Elche y que en este viaje lo ha conseguido.

