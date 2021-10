Alba Carrillo y Sofía Cristo han terminado 'Secret Story' rodando por los suelos. La hija de Lucía Pariente ha querido demostrar que es una persona de palabra y no ha dudado en hacer la croqueta en el pasillo de 'Mediaset' tras la expulsión de Miguel Frigenti. "No soy una persona vengativa, pero es verdad que las promesas hay que cumplirlas y yo dije que si salía Frigenti iba a hacer la croqueta por todo Telecinco", ha explicado la colaboradora mientras se ponía una corona de flores en honor a Frida Kahlo.

De esta forma, y bajo la atenta mirada de Miguel Frigenti, la ex de Santi Burgoa se ha puesto manos a la obra y ha comenzado a rodar por el suelo nombrando a cada una de las personas que han tenido un conflicto con el colaborador dentro de la casa. "Por Sandra Pica, por Lucía Pariente, por Sofía Cristo, por 'Los Gemeliers', por el anodino de Cynthia...".

Con todos ustedes la croqueta de Alba Carrillo 😂😂 #SecretNoche4 pic.twitter.com/awKIXXePn8 — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 3, 2021

Sin embargo, no todo ha sido tan bonito, y es que ha terminado dándose un gran golpe en la cabeza con una de las puertas, momento en el que ha decidido que ya era hora de parar. "Ya está bien, la gente que haya votado por Frigenti se puede dar por agradecida con este 'croquetismo', no merece que me canse más".

Un momento de lo más divertido que ha provocado la risa de todos menos de Miguel Frigenti, que no ha dudado en lanzarle una 'pullita'. "Espero que tenga que hacer la croqueta si algún día tengo que volver a la casa", le ha indicado.

Telecinco

Además, él ha reconocido que no sería capaz de hacer eso para celebrar la expulsión de ningunos de sus compañeros. Unas palabras con las que no estaba nada de acuerdo Sofía Cristo, que ha desvelado que a ella no le importa unirse a Alba Carrillo para festejar que él está fuera. "A Sofía le encanta rebozarse", ha indicado Jordi González mientras el público le aplaudía.

