'La última tentación' no está dejando indiferente a nadie, porque si ya alucinamos cuando vimos que Marina tendría que convivir con Isaac después de su dolorosa ruptura, más flipamos aún cuando Jesús se presentó en el círculo de fuego. Ahora, Marina ha querido hablar en su canal de mtmad sobre lo que supuso para ella estar con Isaac en en República Dominicana de nuevo... y aunque muchos parece que vieron (y así lo dejaron patente en las redes sociales) tonteo y miradas cómplices... de eso nada: "Había rencor", ha dejado claro la sevillana.

Marina, por aquel entonces ('La última tentación' se grabó este verano) aún ni siquiera tenía superada la ruptura, por lo que verle cada día se le hacía muy difícil: "Hasta yo, viéndolo ahora, digo 'Marina, ¿por qué lloras tanto?'", pero lo cierto es que hasta que se fue Isaac lo pasó realmente mal: "Estaba con mucha rabia", porque había muchas cosas pendientes por decirse, según ha comentado.

Jesús, sin embargo, fue una grata sorpresa, porque aunque terminaron 'tarifando' en su edición de 'La isla de las tentaciones' después de que ella le pusiera los cuernos a su novio, al final, fuera del programa, hablaron y ahora son grandes amigos (incluso se fueron de viaje juntos la pasada primavera): "Yo soy de las que cree que en la tele no hay amigos, y verle a él supuso un alivio, porque sé que es la única persona de este mundillo de quien he formado parte de su vida y a quien realmente le importo".

Una nueva aventura

Marina tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad de darle bombo a su nuevo negocio, y es que después de subir unas imágenes desde una notaría, por fin ha podido confirmar que va a tener su propia empresa. "No voy a desvelar nada todavía, pero es algo que me hace muy feliz con lo que voy a hacer feliz a mucha gente", ha adelantado. ¡Qué nervios! ¿Qué será?

