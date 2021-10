Dicen que el amor no tiene edad, y para el diseñador Calvin Klein (78) aún menos, porque si la tuviera no estaría saliendo con un chico al que le saca no sólo años, sino varias generaciones: Kevin Baker. El joven (33), que fue en sus años mozos actor porno (su nombre artístico era Jacob Johnson), está completamente retirado de eso y ahora vive de su carrera de modelo de la mano de uno de los reyes de la ropa interior, con quien lleva ya más de 4 años saliendo. Habrá malas lenguas que digan que esta relación es más que por interés, pero si no hay al menos algo de cariño ¡está claro que no cumplen un lustro juntos!

La pareja se paseó tranquilamente este fin de semana por las calles de la Gran Manzana, aunque eso sí, tampoco se mostraron precisamente 'efusivos' con su amor: tan sólo se limitaron a pasear uno al lado del otro, sin mediar muchas palabras, ambos con las manos metidas en los bolsillos y gesto serio. ¿Discutirían ese día...?

Calvin Klein nunca ha escondido a sus parejas, ya sean hombres o mujeres: el creador ya mantuvo una relación con otro modelo (y también actor porno. ¿Qué tendrán...?) entre 2010 y 2012, que respondía al nombre de Nick Gruber y al que sacaba 47 años. Antes de eso estuvo con dos mujeres: una con la que estuvo casado entre 1964 y 1974 -y con quien tuvo a su hija, Marci Klein- y otra, Kelly Rector, con la que estuvo casado 20 años, de 1986 a 2006.

Esta relación de diseñador-actor porno no es nueva en el mundo de la moda: hace años, el también modisto Marc Jacobs estuvo saliendo con el brasileño Harry Louis hasta que rompieron en 2013. Fue el actor el que quiso anunciar la ruptura a través de las redes sociales, achacando sus problemas a la falta de tiempo para verse y la distancia, aunque dijo del diseñador que era "fantástico", y que "al menos merece una persona que viva en la misma ciudad en la que vive él", y parece que la encontró: el modelo y artista Charly Defrancesco, con quien Marc se casó en 2019.

