Lola ha estallado y ha revelado lo que Diego, su ex, está haciendo con Horus a la vez que no le deja verle

Horus, el "culpable" de que Lola no se dejara llevar en 'La isla de las tentaciones'

Lola no puede más y ha estallado tras enterarse de lo que Diego hace con su perro en común, Horus, mientras ella apenas puede verle. Desde que rompieran en 'La isla de las tentaciones', la ex pareja se ha traído un auténtico calvario por la custodia de la mascota, y ahora la leonesa, además de denunciar públicamente en su canal de mtmad que no puede ver a su adorado perro, ha contado que, según se ha enterado, Diego apenas está pasando tiempo con él.

"Dices que no le da estabilidad el estar cambiando de un hogar a otro, pero luego pasa más tiempo con tus amigos que contigo porque te vas de viaje. ¿No será mejor que el perro esté con su madre? Entiendo que viajes y hagas tus movidas, que me la pelan, pero si vas a estar por ahí y dejando el perro a otra gente, ¿por qué narices no me lo dejas ver a mí? Es que no me entra en la cabeza", se desahogaba Lola entre lágrimas.

"Me caliento con este puto tema porque me jode, me jode que se me haga daño con un animal que me adora y al que adoro, al que he criado... que aunque esté a tu nombre, que es un puto papel, sentimentalmente soy su familia", añadía dirigiéndose directamente a él.

Ya en 'La isla de las tentaciones' Diego aseguró, como 'amenaza', que si Lola le ponía los cuernos o tonteaba con algún chico, a Horus quizá no le volvía a ver más, y después de que ella cayera en la tentación de Simone, parece que el ex viceverso está cumpliendo su palabra. "No dudo de que quieras al perro, pero las cosas que se hacen con amor se notan, y las que no también", sentenciaba. "Lo paso muy mal con este tema", zanjaba.

