Ha pasado ya un mes desde que la actriz Jennifer Lawrence y su marido, el director de arte Cooke Maroney, anunciaran que estaban esperando su primer hijo en común. La pareja siempre ha querido ser de lo más discreta a pesar de que ella es una estrella a nivel mundial, pero en estos tiempo de pandemia parece que se le ha puesto todo muy fácil para pasar más desapercibida, y lo ha conseguido con muy pocas salidas de casa. Por eso aún no la habíamos podido ver luciendo embarazo... ¡pero eso ha cambiado!

En las última semanas, las pocas veces que Jennifer se había dejado ver, era con chaquetas o ropa ancha que no dejaban ni atisbar su barriguita, pero este fin de semana, los 25 grados con sol que han hecho en Nueva York no eran para llevar chaqueta, así que salió de casa con ropa de deporte premamá luciendo 'panza', un moño con pinza, chanclas y su bolsazo de Dior de 3.000 euros (que para eso es imagen de la marca) directa a hacer unos recados.

Gtres

Gtres

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

A pesar de que ella no tiene redes sociales y su marido tiene el Instagram privado, nos consta que la pareja está viviendo un momento muy dulce por el anuncio que hizo público su representante. Al fin y al cabo, era el siguiente paso natural de la pareja después de casarse en 2019: el enlace no fue excesivamente grande, con unos 150 invitados, pero entre los que no faltaron, además de amigos y familiares, algunas otras estrellas de Hollywood como Adele, Sienna Miller, Emma Stone, Nicole Richie, Ashley Olsen o Kris Jenner.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io