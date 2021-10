Julen y Lucía Pariente lo han dado todo en la cama en 'Secret Story'

Julen de la Guerra cuenta qué pasó realmente tras la ruptura con Violeta Mangriñán

No te pierdas ni un detalles de 'Secret Story' en quemedices.es

Si algo nos está dando 'Secret Story' son buenos momentos. A pesar de que hay momentos en los que la tensión puede con algunos concursantes, como el momento en el que Sofía Cristo llegó a las manos con Miguel Frigenti, cuando hay buen rollo se nota, y durante la última gala del programa de este lunes 4 de octubre pudimos comprobar que lo bueno reina sobre lo malo. Los concursantes tuvieron que echar toda la carne en el asador para conseguir pistas sobre los secretos de sus compañeros... y algunos echaron la carne, las verduras y hasta la vergüenza, como Julen y la madre de Alba Carrillo.

Al ritmo de 'Romeo y Julieta', último single de Lola Índigo y Rvfv, el ex viceverso y la ex superviviente fingieron tener sexo en la habitación, y es que la letra de la canción se prestaba a ellos: 'Yo te quiero ver cómo te hizo tu mamá / Si tú quieres lo grabamos y lo hacemos en 4k / Lo que tú quieras hacer, dime, yo te voy a dejar / Si somos Romeo y Julieta nadie se puede enterar'.

Mediaset

Mediaset

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El resto de concursantes tampoco lo hicieron nada mal: Adara bailó con Isabel Rábago en una coreografía de lo más 'tiktokera'; Cynthia y Luca fueron, sin duda, los mejor coordinados (parece que eso les dio puntos para hacerse con la victoria de la prueba), y Fiama y Canales Rivera fueron los más motivados, pero no fue suficiente (ni siquiera con el beso que fingieron darse al final).

Mediaset

Mediaset

Mediaset

Tras librarse de Miguel Frigenti, Lucía Pariente parece otra, y es que aunque dejó atrás sus rencillas con el colaborador para tener la fiesta en paz en el reality, está claro que está mucho más feliz y menos tensa en la casa sin él...

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io