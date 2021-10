Rubén (LIDLT) podría estar a punto de convertirse en padre, según ha confesado él mismo

El pasado de Rubén Sánchez

Muchos recordaréis a Rubén Sánchez por haber sido el amante de Fani Carbajo en 'La isla te las tentaciones' y el causante de que ella y Christofer estuvieran a punto de romper, pero la vida de este joven ex futbolista ha dado un giro de 180 grados, porque tras su paso por 'MYHYV' y los platós de Mediaset, ahora está más apartado de su faceta televisiva y centrado en su novia, con la que, sorpresa, ¡podría estar a punto de convertirse en padre!

Rubén ha confesado la noticia en 'Sobreviviré', espacio presentado por Nagore Robles, que se ha quedado de piedra con las palabras del chico: su novia tiene un retraso de unos días en la menstruación. "Está muy nerviosa", apuntó él.

Probablemente, si tienen dudas es que apenas han tomado precauciones a pesar de llevar saliendo sólo 7 meses, pero eso a Rubén parece que le da igual: "Si (el test) da positivo, yo quiero seguir adelante", ha confesado. Vamos, que a sus 33 años ¡está completamente preparado para ser padre!

Rubén Sánchez Instagram

Al hostelero madrileño no le importa llevar tan poco tiempo con su chica, y es que parece, por sus palabras, que es la adecuada: "No quiero llorar, pero cuando encuentras a una persona que es afín a ti, que te mima, te respeta...", dijo con la voz entrecortada, muy emocionado. Madre mía, ¡el galán de 'La isla de las tentaciones' que iba a saco a encontrar el amor... resulta que se nos ha enamorado!

Su novia, Patricia, entró en directo en el programa para confirmar la noticia de que cabía la posibilidad de que estuviera embarazada, y ahora sólo queda esperar a ver qué dice la prueba (que aún es pronto para que sea 100% fiable). ¿Se convertirá en papás en el 2022? No sabemos vosotros, ¡pero nosotros estamos deseando ver esa imagen de Rubén con un bebé en brazos!

