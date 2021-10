Steisy y Pablo defienden que no son celosos, pero casi acaban rompiendo por el supuesto tonteo de ella y Manuel en 'Solos'

Ahora todos se han reencontrado y han sacado los trapos sucios ¡con enfado incluido!

Steisy ha jurado y vuelto a jurar que jamás ha tonteado en el reality 'Solos' con Manuel, y aunque su novio la ha creído, está claro que aún queda algo de resquemor. La pareja ha recibido al gaditano y a Cristian en su casa de Gran Vía, y lo que tenía que haber sido una distendida y cómica reunión entre amigos se ha terminado convirtiendo en una batalla campal a ver quién soltaba el pique mas grande...

Al final, el reencuentro con Manuel, que han enseñado en mtmad, ha sido lo de menos: Pablo ha dejado claro que el gaditano no le llegó a caer mal en los supuestos tonteos dentro del pisito porque quien parecía estar dejándose llevar -teniendo pareja- era Steisy, pero que a ella estuvo a punto de meterle sus cosas en cajas y dejárselas en su casa. Finalmente aquello no llegó a ocurrir, pero los trapos sucios no han tardado en salir...

Mediaset

La granadina ha afirmado, como ya dijo en su momento, que de haber entrado soltera sí se habría acostado con su compañero de piso, pero también ha dejado claro que tonteo con maldad no había, pero sí juegos: "Normal no es, pero es que la situación tampoco era normal: es un piso de 43 metros cuadrados, y estás con una persona. No es como un Gran Hermano que puedes hablar con otras 17... y como no es normal, pues no haces cosas normales", se disculpaba.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Manuel ha dejado claro que cuando vio cómo hablaba ella de Pablo, no se le ocurrió hacer nada con Steisy porque vio que era "una relación bonita", y temiendo aún la respuesta de Pablo, le ha querido preguntar si se hubiera colado en el piso para ajustar cuentas: "No, no, no estoy tan loco".

Mediaset

¿Al borde de la infidelidad?

Siendo una pareja famosa, Steisy y Pablo no han negado que han tenido muchas oportunidades para ponerse los cuernos, pero su relación está por encima de todo eso y, en tres años que llevan de novios, han jurado que no se han puesto los cuernos nunca. Eso sí, les han tentado: "Yo a la gente que me escribe ligando le paro los pies a la primera. Yo le pillé una conversación con un jugador del Real Madrid, y cuando le invitó a cenar, ella le contestó 'No, que nos pueden pillar", destapaba Pablo. "¡Uy! Yo no dije eso. Yo le dije 'no, que mi novio se enfada'. Además, tú le gustabas a su amigo, que cuando salía él a fumar en la discoteca ibas detrás como un cabrón". "Esa no era la respuesta que tenías que dar", contestaba él, a quien también Steisy le sacaba una conversación con un conocido tiktoker del que no han dado más datos y con e que Pablo podría haber tenido algo si hubiera querido.

Mediaset

Los trapos sucios no han parado de aflorar, hasta que Pablo ha decidido echar el freno con la respuesta de ella: "Bueno, pues si te vas a enfadar igual, me lo follo", ha bromeado, pero Pablo ha sido claro: "Hay bromas que no tienen gracia. Cuando se pone así, yo paso".

La cara de Manuel era un poema, y al final ha intentado quitarle hierro al asunto, así que Pablo se ha vuelto a animar: "Para nuestra relación no nos vienes bien. Llegas a casa, llevas aquí 10 minutos y mira la que se lía", le decía al gaditano, con el que terminaba dándose un beso en la boca para demostrarle que le había cogido hasta cariño... aunque su novia a veces le saque de quicio. ¡Al final se van a hacer amigos y todo!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io