La caída de Facebook, Instagram y WhatsApp dejó durante seis horas al mundo como pollos sin cabeza. Los influencers no podían trabajar, los adolescentes no sabían cómo comunicarse y las horas muertas no pasaban. Total, ¡un horror de tarde! Pues gracias a esta catástrofe de apenas unas horas, su fundador Mark Zuckerberg ha perdido más de 7 millones de dólares.

Debido a este apagón, Zuckerberg no tuvo más remedio que solicitar la ayuda de su mayor competidor en el mundo de las redes sociales: Twitter, plataforma que se inundó de memes. La compañía de Zuckerberg dio las explicaciones pertinentes del apagón a través de esta red social y también aprovecharon para avisar de que sus servicios estaban de nuevo operativos.

Parece que el multimillonario no está pasando por su mejor momento profesional. La revista Fortune dijo el pasado lunes 4 de octubre que la fortuna personal del empresario cayó en cerca de 6.000 millones de dólares frente al día anterior, para situarse justo por debajo de los 117.000 millones. Para los rivales de Facebook, en cambio, fue un buen día. El servicio de mensajería Telegram pasó de ser la quincuagésimo sexta aplicación gratuita más descargada en Estados Unidos a ser la quinta, según la empresa especializada SensorTower.

