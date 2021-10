Andrea cae, de nuevo, en la tentación y le pone los cuernos a su novio ¡con Manuel, el ex de Lucía!

En 'La última tentación' están pasando muchas cosas, y es que los participantes se toman esta experiencia con mucha intensidad. Hay lloros, risas, bailes, enfados, disgustos...incluso cuernos. ¡Sí!, una participante del programa ha caído en la tentación, ¡de nuevo! Hablamos de Andrea, que entraba en el reality con su novio Roberto. Pocos días tardó la joven en morder la manzana prohibida y caer en las brazos de Manuel, el ex de Lucía.

Desde que Manuel llegó a Villa Playa, Andrea se olvidó por completo de su novio y también de Óscar, el soltero con el que hasta ese momento había tenido más 'feeling' y era su cuenta pendiente. Según han contado en la Villa, Manuel y Andrea se conocieron tan solo una semana antes del reality y entre ellos ya surgió una química especial que les ha llevado a caer de lleno en la tentación no solo una sino dos veces.

Telecinco

Ya se lo advertían los compañeros tanto a Andrea como a Manuel, que tuviesen cuidado porque había mucha atracción entre ellos. Sobre todo advertían a Andrea, que es la que tiene pareja. Ellos se han dejado llevar por la pasión y entre besos, jacuzzi y bailes sensuales, han llegado a donde tenían que llegar. "Con Andrea lo que siento es atracción sexual. Ha habido mamoneo, ha habido toqueteo, cosas... Yo tampoco quiero forzar la situación", decía Manuel antes de invitarla a su habitación.

Telecinco

"Esta noche no hay camisetas", bromeaba el gaditano con ella en la habitación cuando decidieron "irse a dormir". "Andrea, la que me has liado. Yo venia aquí a pasármelo bien, a pelearme con Lucía... No venía a liarme con nadie. ¡Qué grande la Andreíta!", y le respondía: "Y yo venía a poner mi relación a prueba... otra vez". Finalmente pasó lo que era obvio y Manuel y Andrea protagonizaron una noche de pasión.

