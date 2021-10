Un payaso se ha 'colado' en 'Secret Story' para llevar a cabo una misión muy especial. Pero no, en este caso no se trataba del ya mítico Payasín, que tantos momentos divertidos nos ha regalado en 'Gran Hermano'. Esta vez, el programa ha decidido que sea uno de los concursantes ya expulsados el que suba a la casa de los secretos para reencontrarse con sus compañeros pero disfrazado. El elegido para llevar a cabo esta misión ha sido....¡Miguel Frigenti!

El colaborador ha subido a la casa completamente engañado por la dirección, y es que él no tenía ni idea de que tendría que ponerse un disfraz para ver al resto de los concursantes. De hecho, ni siquiera ha podido hablar con ellos, y es que la idea era que no le reconociesen con la gran caracterización a la que se ha sometido. Sin duda, un cambio radical que ha provocado las carcajadas de Jorge Javier.

Telecinco

En concreto, Miguel Frigenti tenía la misión de dar el pistoletazo de salida a la prueba de inmunidad, que consistía en que los concursantes tendrían que darse tartazos en un determinado orden hasta que uno de ellos se quedase con el rostro limpio, convirtiéndose así en el inmune de la semana.

El colaborador parece haber aprovechado esta divertida ocasión para hacer algo más que divertirse, y es que parece que también lo ha utilizado como método de venganza. Frigenti tenía claras sus víctimas y ha ido directamente a por Lucía Pariente, que no se ha movido del sitio y que parece que ha sido la única que le ha reconocido. "Erea él...", le ha comentado a uno de sus compañeros por lo bajo. "Como sea el que yo creo...", ha indicado también Isabel Rábago.

Telecinco

Sin embargo, la madre de Alba Carrillo ha intentado tomárselo con humor y ha terminado comiéndose gran parte de la tarta que le habían estampado en la cara. Eso sí, ha reconocido que le han hecho mucho daño. "A mí estas cosas con cariño... Me ha hecho un daño...", ha indicado. La otra víctima de Frigenti ha sido Julen, que no ha podido evitar que la tarta acabase en su rostro. Tras esto, el colaborador se ha ido de la casa sin decir nada

