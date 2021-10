Jorge Pérez habla de su trabajo, su familia y de su amiga, Rocío Flores. Cuenta que, de niño, ya le gustaba jugar a pelis de policías, que era un chaval inquieto y que a su padre le hubiera encantado dedicarse a algo relativo a las fuerzas del orden. No es de extrañar que Jorge Pérez se hiciera guardia civil, profesión a la que ha dedicado 15 de sus 37 años. Ahora está en excedencia, aprovechando su buena racha en otros ámbitos: ganó ‘Supervivientes 2020’, ha comentado su última edición; dio las Campanadas en Cantabria TV junto a su mujer, Alicia Peña; colabora en el 'Fresh' de 'Ya es mediodía'; desfila, hace publicidad… Vamos, que no para. De cómo le va en su nueva faceta de colaborador televisivo, de hasta dónde le gustaría llegar en la pequeña pantalla, de su familia y también de su amiga Rocío Flores, con quien mantiene relación y amistad, y su complicada situación familiar, charlamos con él.

¿Qué queda del Jorge Pérez al que descubrimos en una foto, vestido de guardia civil, que se hizo viral en 2018?

Queda todo, sigo siendo el mismo, no han cambiado ni mis gustos ni mis aficiones ni mis prioridades. Lo único es que me he embarcado en proyectos diferentes y tengo apartada momentáneamente mi profesión, que adoro. Cuando entré en ‘Supervivientes’ me prometí salir igual que entraba, y creo que lo logré.

Sigues con muchos fans.

Cuando estás expuesto a la opinión pública, tienes gente que te apoya y detractores. Yo procuro respetar a todos, que mis opiniones no molesten, pero está claro que eso es imposible y si hay tolerancia y respeto se llega a cualquier lado.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

FERNANDO ROI HEARST

Está en forma, se cuida y se le nota con este (9,99 €) de Pull&Bear. En uno de sus costados, Jorge lleva un tatuaje que se está quitando. Tiene otro en la muñeca con las iniciales de los nombres de su mujer e hijos (ha guardado los 200.000 € que ganó en el reality para sus estudios), que se hizo en el taller de Albert Barranco, compañero y amigo de ‘Supervivientes 2020’.

¿Tú eres guapo de serie o es parte de mucho trabajo?

Agradezco los halagos, pero la belleza es subjetiva. Sí es cierto que, a raíz de ver mi rostro en los medios, procuro cuidarme más llevando un estilo de vida saludable, haciendo deporte y con una buena alimentación. Me gusta que mis hijos vean ese ejemplo.

¿Cómo lleva tu mujer que despiertes tanta admiración?

Muy bien, desde el primer día (llevan diez años casados), siempre me apoya. Y yo no me hubiese embarcado en nada que a ella le molestase. Lo primordial en una relación es la confianza, si no, cuando llevas muchos años, caes en la desidia, en la rutina. El amor, como la confianza, hay que mimarlo y trabajarlo a diario.

FERNANDO ROI HEARST

Con camisa (25,95 €) y sombrero (25,95 €) de . El pantalón (39,99 € en Rebajas) es de Esprit.

¿Eres romántico? ¿Cómo se te gana?

No sé, mi mujer me tiene conquistado desde hace años (Risas). Pero no nos vamos a engañar, cuando te fijas en una persona por primera vez es por el físico. La personalidad es importante, que sea divertida, que compartáis aficiones…

Tienes tres hijos, ¿cómo compatibilizas el trabajo con la vida familiar?

La clave es la organización. Mi mujer y yo lo planificamos todo; ambos tenemos muchos compromisos profesionales.

¡Qué buena defensora tuviste en ella!

La mejor. Ella, además de trabajar en banca, está muy ligada al crecimiento personal, ha escrito tres libros, tiene su grupo de mentoría….

FERNANDO ROI HEARST

Muy sexy con unas bermudas (25,99 €) de , (24,95 €) de Bread & Boxers y sandalias (45,50 €) de .

Rocío Flores fue tu compañera y ahora amiga. Está metida en un maremagnum…

La suya es una situación delicada, comprometida, y la veo con lástima porque al final nuestros pilares son nuestros padres, y estar peleado con uno de ellos… No quiero entrar en quién tiene razón, no me siento capacitado para hacer esa valoración, y no dudo de la verdad de nadie. Me apena que pasen los años y sigan así. Yo, como amigo de Rocío Flores, me gustaría que se solucionara el problema y que, independientemente de que sus padres tuvieran sus respectivas parejas, su relación fuera como la de miles de personas con sus progenitores separados. Que ahora se pueda llevar a cabo es complicado, pero ése es mi deseo.

Empezaste muy tímido en el 'Fresh' de 'Ya es mediodía' y ya estás creciendo.

Es en cuanto te quitas la presión ésa de “a ver si lo que digo puede sentar mal” y hablas sin mala intención de lo que tú crees.

FERNANDO ROI HEARST

Jorge, que ya tiene experiencia como modelo, con sobrecamisa (25,95 €) y pantalón jogging (29,95 €) de . La (24,95 €) es de Bread & Boxers, y las sandalias (45,50 €) de .

Este otoño veremos la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco, centrada en la familia Mohedano, así que te va a tocar hablar de tu compañera Rosa Benito.

Todas las veces que he coincidido con ella en plató se ha portado de manera fantástica conmigo. Cuando se retome este tema va a ser bastante comprometido para todos ellos, me imagino.

¿Qué te gustaría hacer en el mundo de la televisión?

Presentar un concurso, un formato blanco del tipo 'La ruleta de la suerte', 'Pasapalabra' o cualquiera de los de Jesús Vázquez, que es maravilloso todo lo que hace. Tampoco me disgusta la actualidad.

FERNANDO ROI HEARST

Muy atractivo, con (29,99 €) de Mango, (25,95 €) de Zara y bambas,

45,90 € de by Victoria.

Sus productos para triunfar

Cedida

Crema acondicionadora de pelo, 31,90 €, de LI:OH COMPRAR

Maquinilla Japanese Steel, 99,90 €, de BaByliss Men COMPRAR

Champú sólido, 22,90 €, de LI:OH COMPRAR

Protector solar 30, 6,49 €, de Altruist COMPRAR

Estilismo: Maribel Dorado. Maquillaje y peluquería: Esmeralda Sánchez para Alegría Make Up. Agradecimientos: NYX Hotel Madrid C/ Aviador Zorita, 34. Teléfono: 915 53 59 00

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io